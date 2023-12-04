原标题：让更多金融活水助力民营经济发展壮大

中国人民银行等八部门近日联合印发《关于强化金融支持举措 助力民营经济发展壮大的通知》，提出支持民营经济的25条具体举措，引导金融机构树立“一视同仁”理念，持续加强民营企业金融服务，助力民营经济发展壮大。

贡献50%以上税收、60%以上GDP、80%以上城镇就业的民营经济，是推动中国经济增长的重要力量。民营经济发展壮大离不开资金支持，然而民营企业尤其是民营中小企业往往面临着缺乏抵押担保、融资配套机制有待完善等问题，融资难题亟待破解。

进一步提升民营企业金融服务的可得性和便利度，民营经济方能行稳致远。党中央高度重视民营经济发展，多次强调要坚持“两个毫不动摇”“三个没有变”，鼓励和支持民营经济和民营企业发展壮大。在金融领域，再贷款再贴现等货币政策工具持续实施，民营经济多元化融资支持力度不断加大，超1000家“专精特新”中小企业在A股上市，9月末私人控股企业贷款余额达41.3万亿元，企业融资成本降至历史低位。此次25条具体举措的推出更是给民营经济发展注入动力。

支持民营经济的25条具体举措是覆盖金融各领域、多维度的“红利包”。从畅通信贷、债券、股权多元融资渠道，为民营经济提供全方位融资支持；到加大外汇便利化政策和服务供给，支持民营企业“走出去”“引进来”；再到强化正向激励、优化配套政策……通知指导金融机构大力提升民营企业金融服务的可得性和便捷度，为民营经济发展壮大营造更好的金融环境。

支持民营经济的25条具体举措是具有充分实践意义的“指导书”。通知明确了金融服务民营企业的目标和重点，要求银行业金融机构要制定民营企业年度服务目标，提高服务民营企业相关业务在绩效考核中的权重，逐步提升民营企业贷款占比，同时还提出合理提高民营企业不良贷款容忍度。具体且务实的要求给利好政策的执行提供了更大的实际操作空间，确保中央对民营企业的支持政策落地落实。

民营经济已深度融入中国经济大海。要对各类所有制企业一视同仁、平等对待，努力做到金融对民营经济的支持与民营经济对经济社会发展的贡献相适应，让更多金融活水助力民营经济发展壮大。

（作者：张千千，系新华社记者）

(责编：罗知之、陈键)

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