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长期向好趋势不改 北交所成交额进一步放大

2023年12月04日09:11 | 来源：证券日报
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原标题：长期向好趋势不改 北交所成交额进一步放大

　　本报记者 孟 珂

　　11月份，北证50指数上涨27.54%，成交额1739.98亿元。上周（11月27日至12月1日），北证50指数下跌6.72%，收于922.51点，成交额942.32亿元，较前一周成交额599.93亿元进一步放大。

　　市场人士认为，本轮行情是北交所设立以来，第一次经历蓄势、上涨、下跌周期的行情，第一次使市场“出圈”、引发市场热烈讨论的行情，第一次阶段性流动性水平受到各方认可的行情。

　　方正证券首席策略分析师曹柳龙对《证券日报》记者表示，北交所与上交所、深交所、新三板及区域股权市场共同构成了我国多层次的资本市场体系。北交所在其中起到上接沪深两市，下引新三板的作用。北交所既具备场内市场的规范性与高流动性，也继承了原新三板精选层服务于中小企业的“基因”，在我国市场体系中发挥着独特作用。

　　自9月1日证监会发布《关于高质量建设北京证券交易所的意见》（以下简称“深改19条”）以来，北交所打新申购热度回升，活跃市场的目标已初见成效。北交所市场9月份、10月份、11月份分别新增上市公司6家、3家、8家，首日涨跌幅均值达111.85%。

　　上述市场人士对记者分析，当上市公司数量达到一定规模、流通市值超过1200亿元时，往往会催生一轮市场行情。同时，本轮北交所行情是在宏观环境趋稳回升的背景下，改革举措逐项落地扭转预期、生态逐步改善提振信心的连锁正向反馈。

　　“本轮行情总体是一个估值修复的行情，与投资者信心、情绪高度相关。盘面看，个别时段走出了估值修复的独立行情，但总体与沪深市场保持同频共振。”市场人士认为。

　　曹柳龙认为，北交所投资者适当性要求与科创板相近，涨跌幅限制范围相较于创业板、科创板更大，叠加市值普遍偏小，市场波动较大，适合于高风险偏好投资者。参考小盘指数，北证50指数换手率中枢低于国证2000指数与科创50指数。近期“赚钱效应”显现后，北证50指数换手率合理范围可参考小盘指数，长期流动性处于较高水平。

　　在曹柳龙看来，北交所以成长风格为主，估值与创业板具有可比性，当前北交所估值仍有较大提升空间。北交所股票虽然“盘子小”，并不意味公司质量低，北交所总体的ROE(净资产收益率)达到了9.9%，高于创业板和科创板，但市净率PB（LF）显著低于创业板与科创板。待换手率回归合理区间，北交所投资机会仍值得关注。

　　值得关注的是，中证指数已于12月份起将北交所证券纳入中证全指指数样本空间。根据“深改19条”，证监会将丰富北交所指数体系，并支持推出ETF、LOF等产品，有助于增加流动性。证监会还将引导公募基金、私募基金和社保基金、保险基金、年金等扩大北交所市场投资。

　　北交所成功“出圈”以后，关注度明显提高。机构普遍认为，北交所长期向好趋势不改，短期回调后上涨更健康。

(责编：罗知之、陈键)
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