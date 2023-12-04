韩 昱

原标题：连续收复多道关口 人民币对美元汇率持续回升

在刚刚过去的11月份，人民币对美元汇率呈现持续回升态势。Wind数据显示，在岸、离岸人民币对美元汇率在11月份整月分别调升2.55%、2.70%，幅度较大。

具体来看，以更多反映国际投资者预期的离岸人民币对美元汇率为例，从11月份开始，离岸人民币对美元汇率即接连收复“7.3”“7.2”关口，在月末升至1美元对7.14水平左右。截至12月1日收盘，离岸人民币对美元汇率报7.1240，同时，在岸人民币对美元汇率报7.1275，二者均已收复“7.13”关口。

此外，中国外汇交易中心公布的数据显示，11月1日，人民币对美元汇率中间价报7.1778，11月30日报7.1018，11月份累计调升幅度也达到760个基点。

“近期人民币对美元回升动能强劲”，光大银行金融市场部宏观研究员周茂华在接受《证券日报》记者采访时表示，美国通胀回落超预期，引发市场对美联储明年降息押注，美债利率和美元重挫，中美利差持续收窄，利好人民币汇率表现。

如周茂华所言，随着美联储货币政策转向预期升温，美元指数在近期一个月呈持续下行态势。Wind数据显示，11月1日，美元指数报收106.6600点，尚处于106点以上高位，但在11月30日，美元指数报收103.5064点，在一个月期间接连跌破“106”“105”“104”整数点位，累计贬值幅度约3.01%。

中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力也对《证券日报》记者分析称，11月份美元指数贬值约3.01%，从106点高位下降至103点左右，一定程度上减轻了人民币对美元贬值的压力。

周茂华表示，今年9月初以来，随着国内越来越多指标超预期，经济修复动能持续增强，人民币汇率预期已发生变化。另外，我国外贸展现韧性，年底前后外贸企业结汇需求有所增加，加之市场情绪逐步回暖，带动外资趋势流入，也对人民币汇率构成支撑。

此外，朱克力也表示，中国人民银行坚持汇率市场化改革方向，也有利于维护人民币汇率的基本稳定。

11月27日，中国人民银行发布的《2023年第三季度中国货币政策执行报告》（以下简称《报告》）显示，在人民币汇率方面，央行兼顾内外均衡。深化汇率市场化改革，适时上调跨境融资宏观审慎调节参数、下调外汇存款准备金率，发挥外汇自律机制作用，强化预期引导，调节外汇市场供求，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。人民币对一篮子货币汇率保持稳中有升，9月末较6月末升值2.9%，市场预期趋稳。

在下一阶段货币政策主要思路中，《报告》就汇率方面提到，“立足长远、发轫当前，坚决对市场顺周期行为进行纠偏，坚决对扰乱市场秩序行为进行处置，坚决防范汇率超调风险，防止形成单边一致性预期并自我强化，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。”

民生银行研究院发布的研报认为，“三个坚决”的表态释放出强烈的稳汇率信号。2024年稳汇率政策料将持续发力显效，并保证人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

展望后市，周茂华谈道，从趋势看，人民币汇率积极因素持续积累，继续看好年内人民币走势。从相关指数可反映出我国经济活动复苏动能明显增强，市场情绪呈现回暖态势；同时，美联储加息接近尾声，美国就业等指标预示其经济前景趋缓，从美元长周期角度看，美元目前应处于或接近弱周期中。

民生银行研究院研报认为，综合来看，随着我国各项政策举措不断发挥效应，经济运行持续回升向好，人民币资产将具有持续的吸引力，叠加美元指数走势趋弱，2024年人民币汇率有望趋势性回升，人民币对美元汇率大概率将回到“7”以内。

(责编：罗知之、陈键)

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