李豪悦

原标题：贺岁档定档影片增至68部 期内总票房有望突破50亿元

截至12月3日18时，贺岁档（11月24日至12月31日）票房已达8.4亿元，定档影片数量增加到68部。

灯塔专业版数据分析师陈晋向《证券日报》记者表示，全国电影市场迎来贺岁档，贺岁档包括了圣诞节、跨年夜等特殊档期。他表示：“今年贺岁档影片阵容丰富且颇具实力，预计有望冲击50亿元票房，我们期待也能诞生多部票房爆款。”

截至目前，2023年贺岁档定档影片数量未能超过2019年贺岁档上映的79部。盘古智库高级研究员江瀚认为，贺岁档影片数量在接下来的一个月内或继续增加，这是由于此前积累了大量电影等待上映，且国庆档结束后，最有吸引力的档期就是贺岁档。

陈晋认为，定档的国内影片中，《三大队》《潜行》《金手指》《一闪一闪亮星星》《年会不能停！》热度较高。进口片《海王2：失落的王国》的前作《海王》曾在贺岁档获得20亿元以上的超高票房，因此受到市场期待；经典动漫IP系列电影《名侦探柯南：黑铁的鱼影》在日本的本土票房已超138亿日元，大幅刷新柯南剧场版票房纪录，在中国也有很高的影响力；《爱乐之城》等即将重映的经典电影也受到关注。

值得一提的是，如果今年贺岁档能突破50亿元，可能创下十年内贺岁档票房新纪录。灯塔数据显示，从2014年到2023年的十年时间里，只有2017年贺岁档突破50亿元大关，达到52.62亿元。

陈晋介绍，贺岁档曾经是全年最炙手可热的档期。2010年到2012年的国产片票房冠军均诞生于贺岁档。分别为《让子弹飞》《金陵十三钗》《人再囧途之泰囧》。但在此之后，全年票房冠军就基本出自春节档、暑期档和国庆档。2017年以后贺岁档票房体量有一定下滑。

艾媒咨询CEO兼首席分析师张毅向《证券日报》记者表示，贺岁档“爆款”近年有所减少，一方面是由于市场分流，另一方面缘于竞争激烈。

业内人士认为，从题材上看，悬疑电影有望出现新的黑马。据记者不完全统计，欢喜传媒、光线影业、中国电影、猫眼娱乐、阿里影业、上海电影等多家上市公司均参与出品了今年进入年度票房前十的几部悬疑电影。

(责编：罗知之、陈键)

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