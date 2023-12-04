吴晓璐

原标题：坚持重典严刑 让资本市场监管执法“长牙带刺”

刚刚进入12月份，就有两家A股公司发布了被立案调查的相关公告。12月1日，*ST左江公告称，公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查；次日，罗欣药业公告称，公司控股股东因涉嫌违反限制性规定转让证券，被证监会立案调查。

从今年证监会立案调查和处罚情况来看，资本市场强监管严监管信号持续释放。

首先，立案调查数量明显增加。据同花顺iFinD数据统计显示，截至12月3日，今年以来，141家上市公司（含已退市公司）发布147份公司及相关方被立案调查的公告，同比增长47%。

其次，立案调查原因更加丰富，严监管覆盖面扩大。除了传统的信披违法、操纵市场、内幕交易以及中介机构未勤勉尽责等，今年的立案调查原因中，罕见地出现“涉嫌擅自改变募集资金用途”。实际上，根据新证券法规定，发行人擅自改变募资用途，最高处以500万元罚款，直接责任人员最高处以100万元罚款。

最后，查处力度、速度明显提升。今年以来，操纵市场、短线交易、违规减持的立案调查数量明显增多，涉及公司分别有8家、13家和7家，去年同期仅4家、3家和1家。尤其是减持相关新规实施后，证监会对“顶风作案”上市公司股东毫不手软，责令其回购或对其立案调查。事实上，证监会对违规减持立案调查趋于常态化。

全面加强监管，是金融市场当前和今后一个时期主要任务之一，也是资本市场重点工作之一。中央金融工作会议提出，“要全面加强金融监管”“切实提高金融监管有效性”。加强资本市场监管，“零容忍”打击各类违法违规行为，是维护市场“三公”秩序、保护投资者合法权益的根本要求，也是活跃资本市场的根本保障。

笔者认为，在坚持“零容忍”理念不动摇下，要从强化科技监管、完善制度规则、提高违法成本等三个方面，进一步提升监管有效性。

一是，持续提升科技监管能力，建立监管的“智慧大脑”。只有提高对科技的运用能力，对股票、期货、债券以及场外市场的各类异常数据高效分析，才能对违法违规及时亮剑、精准打击，才能实现打早打小，将风险抑制在萌芽状态。

二是，扎紧制度“篱笆”，消除监管空白和盲区。在监管实践中，要按照实质重于形式的原则，查缺补漏，及时、有针对性的完善制度规则，完善全链条监管制度体系，从源头堵住监管漏洞。

三是，对恶性违法行为要“重典严刑”，让监管真正“长牙带刺”。行政处罚具有一定局限性，因此，需要不断优化行政执法与刑事司法的衔接配合，完善行政、民事、刑事立体追责体系，对财务造假、欺诈发行、操纵市场等违法行为重拳打击。

资本市场全面加强监管信号持续释放，加速形成“不敢违”的资本市场氛围，营造良好市场环境，能够切实增强市场信心，活跃资本市场。

(责编：罗知之、陈键)

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