刘 艳 孙 越

原标题：2023世界5G大会主打跨界融合

经国务院批准，由科技部和河南省政府共同主办，以“5G变革 共绘未来”为主题的2023世界5G大会将于12月6日至8日在河南省郑州市郑州国际会展中心举行。

世界5G大会从北京“出发”，“南下”广东，“北上”黑龙江，此次来到了河南，首次落地中原腹地，主办单位对大会提出了面向改变行业、改变社会愿景，推动科技创新和应用创新的要求。

河南省人民政府副秘书长赵学东日前在2023世界5G大会新闻发布会上强调，河南省将加快实施创新驱动、科教兴省、人才强省战略，用好世界5G大会这一国际化的5G产业推介和技术交流平台，主动融入全球5G创新网络，链接全球一流5G创新资源、人才资源、产业资源，围绕5G优势领域和关键环节，加快布局一批高能级创新平台，产出一批高水平科技成果，推动5G应用场景建设，抢抓5G变革新机遇，为建强数字基础设施体系、夯实数字经济发展根基提供科技支撑，以5G创新发展推进现代产业体系建设，奋力打造国家创新高地。

毫无疑问，这次大会对河南是一次链接5G核心科技创新资源，全面挖掘河南省5G行业应用场景的机会。

河南省科技厅党组成员、副厅长陶曼晞表示，河南将通过建立国际化的5G技术交流和产业推介平台，把握好5G规模化应用和5G重大变革的关键期和机遇期，挖掘5G技术创新、应用场景等核心优势，加速优势再造、自我超越。

河南省郑州市政府一级巡视员史占勇亦表示，郑州市将以此次5G大会为契机，进一步贯彻落实省委、省政府关于5G网络建设和产业发展的工作部署，秉持共商共建共享原则，同全球5G领域的高新企业、科研机构、高校院所等创新主体，共同把握新一轮科技革命带来的巨大发展机遇，加强5G领域的科技交流与合作。

从5G元年起步，世界5G大会以高规格、国际化、专业化的特征成为国际各方高度重视、业界积极参与的重要国际会议，大会内容逐年丰富，这是5G有效驱动实体经济数字化、智能化转型和升级，进一步推动融合应用新业态、新模式蓬勃兴起的最好印证。

大会组委会表示，走入第五年的世界5G大会与往届相比，可浓缩为一个关键词，就是“跨界融合”。

随着5G惠民兴业的应用广泛落地，越来越多的跨界融合成为现实。会前经过数月征集的5G融合应用揭榜赛已经涌现出很多扎根各行各业，有效解决实际问题的科技创新项目，而2023世界5G大会期间更将通过会、展、赛集中展示众多跨界融合优秀成果，比如，5G助力数字孪生工厂、数据采集控制、高精度定位等赋能生产制造领域；5G辅助自动驾驶、无人物流、智慧出行等为交通领域提效；5G在急诊救治、远程诊疗、医院管理等医疗健康领域发挥的作用日益显现；在农业领域，“新一代数字科技与生物技术深度融合”迎来智慧育种的时代；在生态环保领域，5G成为绿水青山的守护者……

“筹备过程中我们深刻感受到河南赋予5G和世界5G大会更多的可能性，在这里我们看到千行百业从传统快步走向未来，深厚文化和创新科技融合相拥。”世界5G大会总策划人、未来移动通信论坛副秘书长富军表示，2023世界5G大会将举全国之力，聚全球资源，为河南探索新技术、新应用、新业态献计献策，为河南打造中国5G创新高地赋能。

(责编：罗知之、陈键)

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