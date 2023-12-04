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“吉林大学一号”卫星将择期发射

2023年12月04日09:16 | 来源：科技日报
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原标题：“吉林大学一号”卫星将择期发射

科技日报讯 （记者杨仑 通讯员曲佳伟）记者日前从吉林大学获悉，“吉林大学一号”卫星已陆续完成研制总结及出厂评审，其各项功能和性能指标满足研制总要求。

目前，“吉林大学一号”正在浙江台州总装车间进行最后的技术调试和检测，并将于近日封装启运至甘肃酒泉卫星发射场，择期发射。

多年来，我国在对地观测遥感领域，一直缺少更高效能、图谱并重的光学遥感卫星及数据产品。自2016年以来，在中国工程院院士、吉林大学仪器科学与电气工程学院教授林君的指导下，吉林大学仪器科学与电气工程学院博士生导师、国家地球物理探测仪器工程技术研究中心副主任、航天精密仪器技术联合实验室负责人张刘教授，带领团队不懈努力、持续攻关，联合苏州吉天星舟空间技术有限公司（以下简称“吉天星舟”）协同开展“吉天星A-01星”相关核心功能部件及计算软件的生产研发，于今年年中完成了产品终试和定型，并将卫星正式命名为“吉林大学一号”。

该项目负责人告诉记者，“吉林大学一号”是我国首颗具备“任意曲线非沿轨动中成像”和“计算重构高几何高光谱成像”能力的光学遥感卫星。它具有“高时效、高几何、高光谱”的显著特点，可将传统成像技术指标提升10倍以上，解决了遥感图像“灵动、清晰、多彩”的技术难题，填补了国内相关技术领域的空白，可广泛应用于自然资源普查、生态环境保护等领域，并将有效提升卫星的遥感定量化应用水平。

吉林大学、吉天星舟还将于2026年前后共同规划建设完成由28颗卫星组成的遥感卫星“星座”，并于2030年前规划建设由百余颗卫星组成的卫星“星座群”。

(责编：罗知之、陈键)
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