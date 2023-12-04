人民网记者 车柯蒙

前三季度，全国新设个体工商户1719.6万户，同比增长11.7%；新设民营企业706.5万户，同比增长15.3%……11月14日，国家市场监督管理总局公布今年前三季度经营主体发展“成绩单”。

业界专家认为，经营主体“增”势喜人，彰显出中国经济韧性强、潜力大、活力足，这背后，离不开税费红利“真金白银”持续“滴灌”。

今年以来，一系列延续、优化、完善的税费优惠政策，进一步稳定市场预期、提振市场信心、激发市场活力。

国家税务总局最新统计数据显示，今年1至10月份，全国新增减税降费及退税缓费16607亿元。随着我国一系列税费优惠政策落地生根，有力激发了经营主体活力，提升了创新发展动能。

民营经济是国民经济和社会发展的生力军，同时也是各项税费优惠政策的主要受益对象。数据显示，今年1至10月份，全国民营经济纳税人新增减税降费及退税缓费12385.6亿元，金额占比近75%。

记者梳理发现，为支持小微企业和个体工商户发展，我国2023年初明确继续对月销售10万元以下的增值税小规模纳税人免征增值税，对适用3%征收率的增值税小规模纳税人减按1%征收率征收增值税。2023年8月1日，按照国务院部署，将上述政策执行期限延长至2027年12月31日。

吃在重庆，餐饮业汇聚着大量个体工商户。重庆小面作为重庆餐饮业的代表之一，目前有8.4万家小面店，日均销售小面1280万碗，年产值400多亿元，全产业链从业人员达50万人。

在沙坪坝杨梨路开了10多年的勤琼面馆，在当地很有名气，每天人流量超200人次，日收入超2000元。“国家一直都很关照小店，截至今年10月底，光税费我们就减免了约2万元，对我们来说这抵得上一个员工5个月的工资了。”勤琼面店老板樊普勤表示，虽说面店不大，但也养活了一家人，保障了3个人就业。

“小微企业量大面广、抵御风险能力较弱，稳住小微企业，就业、居民收入增长、社会稳定才有保证。”西南政法大学经济法学院副教授、中国财税法治研究院研究员王婷婷认为，一系列税费支持政策，增强了广大小微经营主体的发展韧性和对未来的确定性。

国家税务总局公布的数据显示，制造业及与之相关的批发零售业是享受优惠占比最大的行业，受益最为明显。值得注意的是，得益于我国不断优化的研发费用加计扣除政策，企业创新发展动能得以明显增强。

业界专家认为，研发费用加计扣除政策是推进创新驱动发展的重要政策之一。企业研发投入越多、减税就越多，有利于引导企业逐步形成“政策引导—研发投入—效益提高—加大研发投入”的良性循环。

记者了解到，今年3月，我国将符合条件的企业研发费用加计扣除比例由75%统一提高到100%，并作为制度性安排长期实施。同时，新增7月预缴申报期作为政策享受时点，引导企业更快更好加大研发投入。前三季度，全国共40.3万户企业提前享受研发费用加计扣除政策，有效增强了企业研发投入的底气。

位于辽宁省鞍山市的一家生产炼钢用滑动水口的高新技术企业，为了使生产的炼钢用滑动水口具有更强的抗腐蚀能力、更好的热震稳定性和更长的使用寿命，企业需不断革新生产技术，因此企业在研发上投入巨大。记者了解到，近三年来，该企业研发费加计扣除金额从2020年的224万元、2021年的392万元涨到2022年的455万元。扣除额不仅为企业减轻了税费负担，逐年增加的研发费投入也说明了政策红利正让企业创新底气越来越足，对技术发展前景越来越有信心。

业界专家认为，延续、优化、完善税费优惠政策，是促进经济运行持续好转、着力推动高质量发展的重要举措。相关政策体现了将短期拉动经济恢复向好的目标和中长期创新驱动经济发展的目标相结合，将有力提振市场信心，为我国经济持续向稳向好注入动力。

(责编：王震、高雷)

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