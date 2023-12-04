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关于国家卓越工程师和国家卓越工程师团队拟表彰对象的公示

2023年12月04日10:34 | 来源：新华网
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新华社北京12月4日电

关于国家卓越工程师和国家卓越工程师团队拟表彰对象的公示

为表彰工程技术领域先进典型，激发引领广大工程技术人才埋头苦干、勇毅前行，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴作出新的更大贡献，党中央、国务院决定，今年首次开展“国家工程师奖”表彰。根据评选表彰工作部署，在相关地区和部门组织推荐、集体研究的基础上，经综合评审、统筹考虑，确定丁文红等83名个人为国家卓越工程师拟表彰对象、5G标准与产业创新团队等50个团队为国家卓越工程师团队拟表彰对象。

为充分发扬民主、广泛听取意见、接受社会监督，现将拟表彰对象予以公示，公示时间从2023年12月4日起，至12月8日止。如对拟表彰对象有异议，请于公示期间通过电话、邮件、信函等方式向党和国家功勋荣誉表彰工作委员会办公室反映，信函以到达日邮戳为准。以单位名义反映情况的材料需加盖单位公章，以个人名义反映情况请告知或签署实名，并提供联系电话。

电话：010-68578091，68526144

通信地址：北京市海淀区复兴路3号（中国科协）

邮政编码：100863

邮箱：gjgcsj@cast.org.cn

党和国家功勋荣誉表彰工作委员会办公室

2023年12月4日

(责编：卫嘉、白宇)
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