绿色是高质量发展的底色，是永续发展的必要条件。作为绿色发展的重要参与者和推动者、中华保险旗下财险公司，中华联合财产保险股份有限公司（以下简称“中华财险”）积极响应国家战略，勇于承担社会责任，创新打造大熊猫系列保险、古树名木保险等绿色金融产品和服务，为经济社会高质量发展注入更多“绿色动能”。

创新大熊猫系列保险 打造生态文明建设新模式

作为文化交流的友谊使者，大熊猫经常远赴世界各地“出差”，而在两地转运途中运输安全保障尤为重要。2008年以来，中华财险四川分公司以货运保险的形式先后为“大熊猫奥运北京行”、大熊猫“团团”“圆圆”赴台和“大熊猫世博行”提供了独家“航空意外”保障，为旅途中的大熊猫添一份安心。

货运保险只能保一事一时，大熊猫在异地生活的安全时时牵动着大家的心。设计大熊猫相关保险存在补偿标准难确定、审核难度大、风险控制难度高等诸多困难，通过艰难探索，中华财险在2010年成功研发大熊猫养殖保险。参加上海世博会和旅居山东、广西动物园的14只四川大熊猫成为首批拥有意外保险保障“客户”。

中华财险四川分公司相关负责人介绍，截至2022年底，中华财险四川分公司雅安中支累计为119只大熊猫提供出行风险保障超1亿元，为388只大熊猫提供自然灾害和疾病风险保障超3亿元。

据悉，2022年，中华保险在中国大熊猫保护研究中心卧龙神树坪基地终生认养大熊猫“华宝”，开启了大熊猫公益保护计划，助力大熊猫保护、研究、文化建设和科普教育等，同时探索和开发更多大熊猫保险产品和保障服务，全方位为大熊猫保驾护航。

2023年，中华财险雅安中支与四川省宝兴县人民政府达成战略合作，并与四川省夹金山国有林保护局有限公司签订了“熊猫碳汇”保险合作协议，为其在宝兴县的6.7万亩碳汇林提供613.23万元的碳汇价值风险保障。该保险将熊猫与森林碳汇相结合，不仅为森林碳汇资源提供了全方位保护，同时守护了大熊猫的生存家园，维护了生物多样性和生态安全。

推进古树名木综合保险 保护“有生命的文物”

有着“绿色的国宝”之称的古树名木，记录着时光的流逝变迁，保存下珍贵的物种资源，见证着中华文明的源远流长，被视为“有生命的文物”。近年来，中华财险积极发挥绿色保险在生态环境保护领域的社会保障功能，为古树名木生态资源保护添砖加瓦。

为解决古树名木保护存在的“老无所医”和“公共隐患”两大问题，2022年，在广东省林业局等单位的指导与支持下，中华财险广东分公司等依托保障优势，创新推出古树名木救助综合保险，建立起对古树名木的长效保障机制。据中华财险品宣负责人介绍，自推出以来，中华财险已陆续在广东韶关、梅州、肇庆、湛江、广州等10个地市为4712株一级、二级、三级古树及名木提供风险保障6255万元，有力守护了岭南绿美生态屏障。

同年，中华财险湖南绥宁县支公司承接了湖南省首次由政府出资对古树名木的投保，为湖南绥宁县4800株百年以上的古树名木上了“古树名木责任保险”，助力该县成功建立古树名木保护市场化风险分担机制，开启湖南保护古树名木新模式。

今年4月，在山东省曲阜市文物局的指导下，中华财险山东济宁中支为曲阜市孔林景区9100株古树名木提供了2.73亿元的风险保障，该保险能够为古树名木的日常管理和维护提供保障支持，当古树受灾受损后，保险公司的理赔款可用于及时的抢救和复壮工作。随后，今年8月，中华财险山东泰安中支签单创新性险种地方财政古树名木综合保险，为泰山风景名胜区16800株古树名木提供2.45亿元的风险保障。

在四川，今年11月，中华财险眉山中支落地四川省眉山市首单古树名木综合保险，先期为洪雅县16株古树名木提供了64万元的风险保障。根据保险合同，若因自然灾害、意外事故、林业有害生物等造成古树名木发生枯萎、倾倒、倾斜、蛀干等情况，对投保人发生的必要而合理的施救费用，均可按照保险合同的约定负责赔偿，为古树名木撑开“保护伞”。

在创新熊猫碳汇、古树名木等绿色保险产品的同时，中华财险还在水电、光伏、新能源汽车等方面不断发力，开发和创新绿色金融保险产品，以实际行动推进绿色发展，书写绿色金融大文章。

(责编：董童、高雷)

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