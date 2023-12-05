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我国快递年业务量首次突破1200亿件

2023年12月05日10:21 | 来源：新华网
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新华社北京12月5日电（记者戴小河、丁怡全）国家邮政局5日宣布，截至12月4日，我国快递年业务量首次突破1200亿件大关。

今年第1200亿件快件从云南昆明发出，是四川成都一位消费者订购的鲜花，由顺丰速运承运，搭乘成昆高铁快运专列，预计12月5日下午送达。

国家邮政局市场监管司副司长边作栋说，快递“小包裹”映照经济“大棋局”。近年来，快递业保持稳健增长势头，业务量实现了从“年均百亿”到“月均百亿”的巨大跨越，国际化水平快速提升，快递服务网络通达全球，已经成为现代物流领域覆盖面最广、综合运输方式应用最好、信息化智能化水平最高、生产效率提升最快的代表性行业。快递有力促进经济流通，有效服务民生，已成为反映经济活力的“风向标”，成为缩小城乡差距、促进共同富裕的重要力量。

数据显示，自2023年3月起，单月快递量超百亿件，月均业务收入超900亿元，创历史新高。11月进入业务旺季后，快递行业保持高位运行，日均快递业务量超4.3亿件，在打通产销通道、贯通供需两端、连通线上线下、畅通内外循环等方面发挥更大作用。

南来北往，货畅其流。为推动快递物流“加速跑”，快递业改进服务组织模式，加大科技投入力度，积极融入综合交通运输体系，与公路、铁路、航空、水运共同发力，多式联运既畅通了民生幸福的“微循环”，也贯通了经济发展的“大动脉”。

(责编：白宇、卫嘉)
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