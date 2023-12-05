12月4日12时10分，中国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将援埃及二号卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（汪江波 摄）

新华社北京12月5日电（记者童昊、喻菲）12月4日，中国在酒泉卫星发射中心用长征二号丙运载火箭，成功将埃及二号卫星发射升空。卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功，这标志着埃及成为第一个具有完备卫星总装集成测试能力的非洲国家。

埃及二号卫星项目于2019年9月正式启动，包括一颗小型遥感卫星、一个地面测控站和一套地面应用系统，由中国航天科技集团有限公司所属中国空间技术研究院负责实施，是在中国商务部、国家国际发展合作署、国家航天局等单位支持下深度开展航天高科技领域国际合作的标志性项目。

中国商务部国际经济合作事务局局长孔德军表示，埃及二号卫星项目是中国第一个采取对外援助成套项目管理模式的国际合作卫星工程，是中埃高质量共建“一带一路”的标志性成果，是推动构建人类命运共同体的生动实践，充分彰显了中国的大国风范和共商共建共享原则。

这是6月25日在埃及开罗拍摄的中国政府援助埃及二号卫星初样星。新华社记者 王东震 摄

据介绍，埃及二号卫星在中国政府援建的埃及航天城卫星总装集成测试中心进行总装和测试，是一颗配置高分辨率相机的光学遥感小卫星，在轨交付后将服务于埃及国土资源利用、水利、农业等领域。

埃及航天局项目管理经理海塞姆·麦德海特·阿卡亚表示，埃及二号卫星项目为埃及航天事业发展奠定了坚实基础，推动了埃及航天专业人才培养，助力埃及成为非洲和中东地区航天卫星领域的“领航者”。这一卫星的成功发射不仅在中埃航天合作领域具有里程碑意义，更将在农业、矿产勘查、城市规划等多个重要领域服务埃及“2030愿景”。

在卫星联合研制过程中，中方对埃方技术人员进行整星系统级设计培训和总装测试操作培训，埃方技术人员深度参与卫星设计、研制、测试的全过程。通过埃及二号卫星项目合作，埃及包括“上游”卫星研制，“中游”地面设施建设与运营，“下游”卫星数据处理、共享、应用等在内的产业体系得到进一步完善。

中国国家航天局对地观测与数据中心副主任高绿化说，埃及二号卫星项目交付后，将牵引带动埃及的卫星自主研制、自主总装集成测试、地面测运控及卫星数据处理与共享。今后，中国愿同埃及共同努力，探索两国卫星遥感数据的共享交换等合作，持续拓展两国航天合作的广度与深度，为新时代构建中埃命运共同体不断贡献航天力量。

埃及是首个在共建“一带一路”框架下与中国开展卫星联合研制的国家。2014年中埃两国签署《关于在航天技术和遥感应用领域合作的协定》，决定在卫星研制、卫星发射、航天测控、卫星应用、数据共享等领域加强合作。2019年1月，中埃签署埃及二号卫星实施协议。

(责编：白宇、卫嘉)

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