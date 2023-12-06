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航天科工二院706所发展纪实：赓续传承航天精神 齐心谱写发展新篇 

2023年12月06日14:52 | 来源：中国日报网
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原标题：赓续传承航天精神 齐心谱写发展新篇 — 航天科工二院706所发展纪实

　　时间的长河奔涌向前，奋进的脚步永不停歇。1957年，国防部五院二分院电子计算机研究室（中国航天科工二院706所前身）应运而生，一代代706所干部职工赓续传承、接续奋斗，走出了一条从无到有、从仿制到自主研发的奋斗之路。如今的706所已发展成为信息技术的主力军、信创产业的国家队，有力支撑我国国防武器装备建设和信息技术产业发展。梦想的征途，闪耀如磐初心。706所全体干部职工一路披荆斩棘，一路凯歌行进，始终与党同心共向、与祖国同频共振，朝着"建成世界一流的航天防务计算与信息技术研究所"的宏伟目标奋楫笃行。

　　六十六载岁月，强军报国志向更高

　　在曲阜师范大学图书馆的大堂内，摆放着全国唯一保存完整的早期电子计算机，也是我国第一台小型电子管数字计算机——103机。这台"庞然大物"见证了我国计算机事业从无到有、逐渐发展强大的历史。

　　依靠自力更生、艰苦奋斗，706所干部职工以志存高远的豪气和敢打敢拼的勇气，在当时一穷二白的基础上，边学边干边建，不断攻克难关，参与研制出我国第一台小型电子管数字计算机（103机）、第一台大型电子管数字计算机（104机）。虽然103机、104机这两型"元勋"计算机体积庞大，但计算速度和存储容量还算差强人意，它们无疑是我国计算机史上划时代的壮举。

　　1960年，在我国西北大漠，一声轰响刺破戈壁的宁静，"1059"导弹飞行试验取得圆满成功，"争气弹"开创了新中国导弹的"通天之路"，挺起亿万国人的精神脊梁；1967年，706所科研人员用104机及时准确地计算出美国U-2高空侦察机的飞行轨迹，导弹一举击落入侵的U-2高空侦察机，打出了国威，打出了军威，捍卫了祖国领空的尊严；1970年，我国第一颗人造地球卫星"东方红一号"成功发射，中国成为世界上第五个独立研制并发射人造地球卫星的国家……这些让人铭记的历史时刻背后，都有一份来自706所的算力支撑，凝结了706所干部职工矢志报国、艰苦奋斗的心血与汗水。

　　以103机、104机研制经验为依托，706所完成了我国第一台自行设计、研制的大型通用数字计算机——119机的研制工作。119机的成功研制证明了中国有能力实现"别人有的，中国会有；别人没有的，中国也能有"这一宏伟目标。

　　强国必须强军，军强才能国安。706所生于军、长于军，"科技强军、航天报国"是706所干部职工矢志不渝的使命与担当。706所始终秉持"国家利益高于一切"的核心价值观，支撑世界一流军队建设、航天强国建设。进入新时代，706所聚焦服务军队"能打仗、打胜仗"，在完成好航天型号装备研制的同时，紧密参与信息化建设和智能化装备建设，实现由"交装备"向"交体系、交能力"的战略转变。

　　在庆祝新中国成立70周年阅兵、纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年阅兵、庆祝中国人民解放军建军90周年阅兵上，706所参研的多型装备光荣接受党和人民的检阅。红旗招展、鹰击长空、航天神剑扬我国威，706所干部职工心里有着说不出的自豪。

　　从仿制到自主研发，从跟跑、并跑到领跑，从一穷二白蹒跚起步到新时代阔步向前，706所干部职工牢牢扣住时代的脉搏，不忘强军报国初心，为国家铸造国之重器。

　　六十六载岁月，产业拓展成效突出

　　2022年11月8日，在第十四届珠海航展上，706所展台前观众络绎不绝。围绕"计算、智能、安全"的主题，706所展出天熠笔记本、工控安防设备、安全视频监控系统等众多明星展品，凭借出众的产品设计和技术实力，吸引大批观众前来参观。2023年10月12日，在第60届中国高等教育博览会上，新一代信创实训室、智慧教室、干部人事档案、商用密码与安全实验室等解决方案精彩亮相，全方位展示了706所多年来耕耘教育信创领域的雄厚实力。这些明星产品见证了706所产业发展的不凡历程。

　　进入21世纪，在集团公司党组和二院党委的坚强领导下，706所紧抓产业发展新机遇，将在国产计算机领域沉淀的智慧结晶进一步延伸，在信息技术应用创新的道路上不断探索和实践。

　　原始创新的道路无疑是艰难的。没有经验可以借鉴，团队成员就翻阅各种书籍、资料，自编出一套厚厚的"宝典"；缺乏相应知识，团队成员就每天抱着专业书籍勤补恶补；为了加快研发进度，成员们经常不分昼夜地测试、记录、分析实验数据，在不断学习与研制的过程中攻克了重重技术难关。

　　2010年起，706所信创产业发展大步走上了"快车道"：研发出国产通用终端、一体机、笔记本等一系列计算机产品，打造出国内首个复杂、大规模国产信息系统"样板间"，初步实现了国产信息系统上线运行。

　　现如今，706所已成为党、政、军及企业用户数字化转型的中坚力量，开发了以"天熠"品牌为代表的桌面终端、办公应用系统等软硬件产品，用户覆盖60余家中央直属机构和国家部委、31个省市自治区及30余家中央企业，已成为国内产品形态最全、体系最完善的信创产品供应商之一，位居国内信创PC整机企业排行和信创服务器企业前列，以航天技术为信创产业发展注入新动能。

　　产业布局多点开花，"五大业务板块多元一体"发展，从立足永定路办公楼到基本形成"一核多点"全国协同发展格局，706所"一盘棋"推进民用产业转型升级，打造出安保科技信息系统、射频识别定位管控系统、高清视频监控系统等一批具有自主知识产权和竞争力的技术成果，圆满完成了国庆阅兵、北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、深圳大运会、金砖国家领导人会晤等国家重大活动安保科技建设任务；积极参与国家物联网示范工程、智能制造等重大工程，成功实现了从大型活动安保向平安城市、智慧城市建设的纵深拓展，在服务国家战略、服务国防建设、服务国计民生方面发挥重要作用。

　　六十六载岁月，改革创新从未止步

　　加快实现高水平科技自立自强，是推动高质量发展的必由之路。66年来，706所以重大专项、重点型号为代表，在惯性导航、网络安全、软件评测、高性能计算等多个领域取得辉煌成绩，为我国构筑新一代空天防御体系贡献力量。

　　星光不问赶路人，时光不负实干者。回望706所的发展历史，就是一部不断超越、自主创新的历史。该所先后4次荣获国家科技进步奖特等奖，2次荣获国防科技进步奖特等奖，荣获国家、部委科学技术进步奖500余项；拥有国家高端装备和智能制造软件质量监督检验中心、国防科技工业网络安全创新中心、国防科技工业信息化技术创新中心等20余个国家级、集团级创新平台；多款信创产品和创新成果成功应用到军队、政府数字化建设中；保障了载人航天、月球探测、北斗组网等重大航天工程实施。一项项成绩记录着706所干部职工波澜壮阔的创新历程，历代航天人接续努力，交出了一份漂亮的成绩单。

　　点燃科技创新的新引擎，改革是必不可少的推动力。为使创新源泉充分涌流，706所着力推动创新体制机制改革，制定创新专项管理办法，确定创新项目评价体系，制定考核奖励规则；开展创新专项奖励评选工作，鼓励专业技术人员开展原始技术创新、前沿技术探索等创新研究……

　　自2021年开始，706所每年都会设立数百万元奖金激励有突出贡献的技术创新团队、青年创新拔尖后备人才等集体和个人，构筑以创新能力、价值贡献为导向的人才评价体系，进一步激发了人才创新活力。2022年，706所投入数千万元资金，设立创新实验区，支持科技创新项目，鼓励人才潜心钻研、创新攻关，建立长期的创新投入机制和保障制度，让科技创新的活力竞相迸发，结出累累硕果。

　　六十六载岁月，爱党爱国初心不改

　　梦想是蓝色的，底色是红色的。706所的发展历史，就是一部始终坚持党的领导、加强党的建设的历史。作为航天强国建设和国防武器装备建设的主力军，红色是706所最鲜明的底色，红色基因始终是706所事业发展的根脉。

　　党旗所指就是行动所向。66年前，昏暗的煤油灯下年轻的科技工作者们学习党的理论；如今，706所党委和各级党组织坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，推动党的创新理论进车间、进班组。一次次涤荡心灵的红色教育、一场场人气满满的学习研讨，706所干部职工在党的领航下前进，理想信念的火种代代赓续。

　　706所党委构建"一三五"党建工作体系，搭建党组织"六座桥"，持续推进"一支部一特色"创建活动，党建工作标准化、规范化水平不断提升，创新力持续增强，党建创新优秀成果获评全国企业党建创新优秀案例、国企党建品牌建设优秀案例，以高质量党建引领高质量发展的奋进姿态，争做新时代中国航天事业的奋斗者、攀登者。

　　一个支部就是一座堡垒，一支队伍就是一面旗帜。在2023年"七一"大会上，706所新成立的69支党员突击队面向鲜红的党旗铿锵宣誓，他们中有在智能计算领域实现"从0到1"的突破、在长达两个半月的比测大考中脱颖而出的"锋云"团队；有潜心研发高端自主SoC芯片的"芯动力"团队；有不间断出差超8个月、助力重点型号试验圆满成功的"红色电波"团队；有足迹遍布全国各地，"星光见证、向阳而行"的"网络利剑"团队。他们听令而行、闻令而动，勇挑最重的"担子"、敢啃最硬的"骨头"，用行动绘就706所事业发展的最美画卷。

　　人才是航天事业后继有人的重要保证。706所坚持实施人才强企战略，持续优化人才"引、用、育、留"全链条，创新实施"五苗工程"，从"选苗""育苗""墩苗""优苗""护苗"5个维度，完善人才发展机制，搭建人才成长阶梯，先后走出3位两院院士，累计51人享受国务院政府特殊津贴，更涌现出了一批以国家"万人计划"青年拔尖人才、全国五一劳动奖章、全国三八红旗手为代表的高层次人才，共同为706所事业蓬勃发展贡献力量。航天事业的希望在青年、未来在青年，706所为青年搭建成长平台，青马工程、青年精神素养提升、青年助理、青年创新、导师带徒……一系列"青"字号品牌工程激励青年以青春之名立足岗位建功，用实际行动彰显青春底色。

　　征程万里风正劲，重任千钧再奋蹄。新征程上，706所将不忘"科技强军、航天报国"使命，传承航天精神，赓续红色血脉，加快建设世界一流航天防务计算与信息技术研究所，为推动航天强国建设、支撑世界一流军队建设作出新的更大贡献！

(责编：曹淼、杨迪)
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