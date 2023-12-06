原标题：研透“五篇大文章”，践行金融为民

近日，中央金融工作会议在北京举行，本次会议从顶层为金融定性，明确指出金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分。会议强调要加快建设金融强国，全面加强金融监管，完善金融体制，优化金融服务，防范化解风险，强调八个坚持，坚定不移走中国特色金融发展之路，推动我国金融高质量发展，做好科技金融、数字金融、普惠金融、绿色金融、养老金融五篇大文章，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力支撑。

作为我国金融领域的重要一份子，平安人寿要从上到下认真领悟贯彻中央金融工作会议指示，为推动金融强国建设与金融高质量发展持续贡献力量。

要清醒认识到党领导金融的首要性，将党建优势转化为企业发展优势

会议重要精神指出：“我们要建设的是中国特色社会主义，而不是其他什么主义。历史没有终结，也不可能被终结。中国特色社会主义是不是好，要看事实，要看中国人民的判断”。中国特色社会主义道路，是党和人民100年奋斗、创造、积累的根本成就，是引领中国进步、增进人民福祉、实现民族复兴的康庄大道，中国特色社会主义制度决定了我国的金融模式绝对不能机械照搬国外经验。我们必须清醒地认识到中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征，是中国特色社会主义制度的最大优势。坚持党对金融工作的全面领导，是中国特色金融发展之路的本质特征，是金融工作的“根”和“魂”。

回顾党的百年奋斗历程，可以清晰地认识到党领导下的经济金融工作伴随着红色政权成长壮大、伴随着社会主义制度建立和国家建设、伴随着改革开放经济繁荣发展、伴随着新时代党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革。特别是党的十八大以来，在党中央集中统一领导下，金融系统有力支撑经济社会发展大局，坚决打好防范化解重大风险攻坚战，为如期全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标作出了重要贡献，期间积累的实践成果、理论成果来之不易。

在百年未有之大变局的新时代新征程上，我国的金融工作面临着更高要求和更大挑战，我们必须坚定不移地坚持党中央对金融工作的集中统一领导，坚决保障党中央重大决策部署贯彻落实到位。为此，我们需要始终重视企业的党建工作，全面贯彻党的二十大精神，确保金融队伍的纯洁性、专业性、战斗力，锻造忠诚干净担当的高素质专业化金融干部人才队伍，构建企业发展优势。

要清醒认识到金融发展必须以人民为中心，没有自觉的“人民性”就没有持续的“商业性”

“人民立场是中国共产党的根本政治立场，是马克思主义政党区别于其他政党的显著标志。”这一论述，从根本上回答了党和人民的关系。我们党作为工人阶级先锋队，其性质和使命决定了党始终是人民利益最忠实的代表。中国共产党领导下的金融发展，就是要把为人民谋幸福、为民族谋复兴摆在最高位置，将政治性与人民性的要求体现于具体金融实践中，坚定不移走中国特色金融发展之路。金融工作必须坚持以人民为中心的价值取向，金融从业者必须胸怀“国之大者”。

金融企业一定要厘清金融“商业性”与“人民性”的关系，要深刻意识到金融是为人民追求美好生活服务的，是为经济社会发展提供高质量服务的。平安人寿坚持以人民为中心，坚定践行高质量发展。我们强调“打造有温度的保险”，就是要将人民的需求和利益放在首位。只有真正关注并满足人民的需求，我们的企业才能获得持久的成功。只有在产品研发与服务创新上自觉坚守人民性，才能取得可持续的商业性成就。

要深刻理解“五篇大文章”的服务目标，有针对性地进行创新布局

高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，金融要为经济社会发展提供高质量服务。会议提出了“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”，为金融行业提供高质量服务指明了结构性方向。我认为“五篇大文章”的提出有如下考量：

科技金融是指通过创新财政科技投入方式，引导和促进银行业、证券业、保险业金融机构及创业投资等各类资本，创新金融产品，改进服务模式，搭建服务平台，实现科技创新链条与金融资本链条的有机结合；

绿色金融是指为了支持环境改善、应对气候变化和资源节约高效利用的经济活动，比如对环保、节能、清洁能源、绿色交通、绿色建筑等领域的项目投融资、项目运营、风险管理等所提供的金融服务；

数字金融是指利用互联网技术、移动通信和其他数字技术手段来开展金融服务和交易的一种形式。数字金融泛指为传统金融机构与互联网公司利用数字技术实现融资、支付、投资和其他新型金融业务模式；

普惠金融是指以可以负担的成本为有金融服务需求的社会各阶层和群体提供适当、有效的金融服务，小微企业、农民、城镇低收入人群等弱势群体是其重点服务对象；

养老金融则是指在积极应对人口老龄化的国家战略背景下，金融业聚焦养老金、养老服务、养老产业提供金融支持，满足老年人不断增长的养老服务需求，让老年人共同享受改革开放的发展成果；

科技金融事关我国制造业是否能够保持强大、技术是否能够领先国际水平、是否能够尽快消除先进技术领域的“卡脖子”问题，金融需要大力度支持科技创新。绿色金融和数字金融发展是我国经济结构转型升级的关键领域，加大金融支持力度有助于加快绿色经济和数字经济的发展步伐。普惠金融和养老金融有利于拉动国内服务消费，扩大群体就业，不断保障和改善民生，推进经济社会的高质量发展。

平安人寿做好五篇大文章的实施途径初探

第一，作为头部险企，平安人寿借助科技力量，提升保险业务效率、优化服务体验。通过引入人工智能、大数据、云计算等先进技术，平安人寿得以更精准地了解服务对象需求，为其提供个性化、针对性的保险服务；自动化投资决策等技术也可以提高保险业务处理速度，提升运营效率。

近年来，保险行业不断提升金融科技在战略中的定位，加大金融科技资金、组织、人员的投入，加快提升金融科技能力。平安人寿率先探索并持续加大金融、科技、数据等复合型人才的引进及培养，鼓励创新产出，我们的科技队伍多次在国内外技术赛事中斩获佳绩，多个数字化项目获得市场认可。目前，平安人寿服务运营线上化水平已达99%以上，投保及服务自动化水平在90%以上，通过重点聚焦投保、服务、续期及理赔等环节，不断升级、优化客户数字化服务体验，提升服务效率及客户满意度。

第二，平安人寿积极响应国家政策号召，支持绿色产业和可持续发展。2022年6月，原银保监会发布的《银行业保险业绿色金融指引》正式执行，明确提出“从战略高度推进绿色金融，加大对绿色、低碳、循环经济的支持，防范环境、社会和治理风险，提升自身的环境、社会和治理表现”，推动构建有利于银行保险金融机构发展绿色金融的监管环境，进一步增强银行保险金融机构践行绿色金融的主动性、约束力。平安人寿积极响应国家和监管要求，通过发行绿色保险计划，开展绿色投资等方式，创新一批绿色金融方面的保险产品，支持清洁能源、节能环保等领域的发展；引入国际先进的绿色金融理念和做法，创新绿色金融产品和服务，满足社会对绿色金融的需求，为我国实现碳中和和碳达峰贡献力量。

第三，在普惠金融领域，平安人寿牢牢树立“金融为民、金融惠民、金融便民”理念，结合自身特点，持续推出有针对性的普惠金融产品和服务，全力构建多元化普惠保险供给。针对小微企业、农民、城镇低收入群体、贫困人群，以及残疾人、老年人等特殊群体，推动网点推行适合他们的保险产品及服务，充分落实“普惠”一词，将社会责任融入企业发展全过程，有效发挥经济“减震器”和社会“稳定器”功能。

在保障产品方面,平安人寿坚持回归保险保障本源，将消保理念融入产品设计等流程中，打造多层次、精细化的重疾保障产品体系，同时持续推出医疗、意外、终寿等非重疾保障产品，给予客户全方位的保障；在助力乡村经济振兴方面，重点着眼村镇等下沉市场，上线乡村版意外险，纳入了乡村居民偏好的电动车意外保障、意外全残/身故保障、满期生存金等多项责任；针对“新市民”人群，为网约车司机、快递员等群体着重提供高性价比、低门槛的保险产品，培养人民保险意识的同时满足其基础保障需求。公司还推出了普惠百万医疗，免赔额可根据投保人家庭经济状况选择，致力于解决市民“因病返贫、因病致贫”的痛点问题，切实通过配置合理的优质保险产品保障民生，惠民利民。

第四，在养老金融方面，平安人寿持续加强养老金融产品的研发和创新，致力于提供更加契合老年人需求的风险保障和收入保障，以及更加丰富、灵活的养老金融服务。在养老服务市场中，老年人对财产安全、养老品质及财产传承安排等方面的特殊需求，与保险依赖其本源业务所衍生的特殊服务属性，以及多年积淀下来的资产管理能力具有极强的匹配度，这为我们进一步切入并做好养老金融提供了可行性。

目前，平安人寿对养老产品不断进行升级优化，持续完善养老年金产品形态，有针对性地开发养老版年金产品，匹配社会人口结构变化趋势，进一步将高龄人群纳入被保人；积极探索深化“保险+服务”模式，针对老年人在金融服务中遇到的痛点、难点，出台多项便民举措，着重为老年人、行动不便人士等提供差异化暖心服务，保障其服务需求得到满足的同时，坚决维护消费公平。此外，依托平安集团的医疗健康生态圈，打造“保险+医疗健康” “保险+居家养老”“保险+高品质康养社区”等服务模式，致力于为国民提供覆盖面更广泛的养老综合解决方案。

第五，在数字金融方面，平安人寿于2019年在业内率先探索持续数字化转型，打造数字寿险新模式。作为科技赋能金融的重要实践，数字化是当前行业发展进步的一大趋势。保险行业将数字技术深度渗透产品设计、销售方式和运营管理等全产业链条，目的是提供更加高效的风险管理与保障服务，以更好地满足人民群众日益复杂的保障需求。

当前，平安人寿深入贯彻落实“4渠道+3产品”战略，持续推进寿险改革，推动渠道转型、打造“有温度的保险”、提升业务质量，以实现长期可持续发展。在这一过程中，科技能力及数字化为高质量转型提供强劲动力。在数字化经营方面，通过打通结果-过程-行为-财务指标，推进报表线上化、建立经营驾驶舱，助力经营分析与管理决策，实现聪明经营；在数字化服务运营方面，着力打造“前端直达、专家集中、数据驱动”模式，借助自动化、智能化手段，为客户提供一站式的便捷服务及体验，不断提升客户满意度；在数字化渠道管理方面，围绕增员、培训、活动量及日常管理等方面，赋能营业部经营管理、代理人高效展业，并设立专业化的评价体系，支持代理人队伍高质量转型。

深入贯彻落实“渠道+产品”改革战略，持续推动以队伍质量、产品质量、服务质量为核心的各项改革

当前，我国正处于高质量发展的关键时期，发展和壮大科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融，是推动经济社会高质量发展的必然要求。创新驱动发展，有赖于更加完善的科技金融体系；绿色发展和“双碳”目标的实现，离不开绿色金融作为坚实后盾；推进共同富裕，需要进一步增强金融服务的普惠性；实现老有所养、老有所依，发展养老金融势在必行；数字化转型是大势所趋，数字金融发展也要不断深化。

五篇大文章进一步明确了未来金融业在助力经济结构优化过程中的发力点，是提高金融服务实体经济质效的针对性部署。身为保险企业，我们必须继续做好五篇大文章，提供与科技、绿色、普惠等领域需求相适应、更可持续的产品与服务，以市场需求为导向，积极开发个性化、差异化、定制化的保险产品，更好地满足人民群众需求。

新时代、新征程，平安人寿将牢牢把握高质量发展这个首要任务，把中央金融工作会议精神落到实处，锚定金融强国目标，谨记做好五篇大文章，继续坚持“以人民为中心”，坚定高质量发展之路，为行业健康、可持续的高质量发展增添助力，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业贡献力量！（杨铮 平安人寿党委书记、董事长）

(责编：曹淼、杨迪)

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