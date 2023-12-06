人民网北京12月6日电 （记者车柯蒙）今年，国家税务总局打造“税路通”服务品牌，建立健全跨境投资税收服务长效机制，以更大作为更好服务高质量“引进来”和高水平“走出去”。

12月6日，以“‘税路通’护航最后一公里，协定助力企业走进非洲”为主题的税收协定宣讲会在北京举行。此次宣讲会主要面向赴非洲投资的企业，通过详细讲解税收协定内容，增强“走出去”企业对税收协定的了解和重视，为跨境纳税人提高投资经营确定性提供支持。

国家税务总局国际税务司副司长周怀世表示，“税路通”服务品牌发布以来，税务部门坚持以纳税人需求为导向，不断创新举措，为跨境纳税人提供更加优质、更加高效、更加便捷的国际税收服务。开展本次宣讲会是按照“税路通”品牌定位，通过跨境投资“政策通”助力企业“走出去”的具体行动。

在国家税务总局统一部署下，各地税务部门围绕“税路通”推出系列服务举措。北京市税务局总经济师刘浩介绍，北京税务部门推出了“税路通”北京服务包，本次宣讲会将助力纳税人消除重复征税，减少跨境投资风险。

宣讲会上，国家税务总局国际税务司有关负责同志讲解了税收协定的作用、主要条款的内容及具体适用要求，结合近期新签订的两份税收协定，重点介绍了近10年我国与非洲国家谈签税收协定的情况，同时基于实际案例总结了“走出去”企业常见的共性涉税风险，对企业合规用好税收协定解决跨境涉税争议提出建议。

据介绍，随着近期我国与喀麦隆、塞内加尔两个非洲国家签订双边税收协定，我国税收协定网络已覆盖114个国家（地区），基本涵盖我国对外投资主要目的地。作为国际税收管理的重要法律依据，税收协定有助于消除跨境经营纳税人面临的双重征税问题、提高税收确定性、推动涉税争议解决，并在促进跨境贸易、技术、资金和人员往来等方面发挥重要作用。

记者了解到，近年来，中国税务部门充分发挥和拓展提升税收职能作用，全面服务国家战略、深入开展国际税收合作、深度融入国际税收治理。与此同时，不断优化国际税收营商环境，助力更多生产要素跨境双向流动，共享中国经济高质量发展红利。

(责编：孙红丽、高雷)

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