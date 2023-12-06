原标题：联合国开发计划署－度小满合作项目在乳山落地打造助力乡村振兴新样本

12月6日，“可持续金融助力乡村振兴项目”乳山项目示范活动启动仪式在山东省乳山市举行，活动由联合国开发计划署、中国国际经济技术交流中心、乳山市人民政府主办，度小满科技（北京）有限公司提供支持。项目将聚焦乳山市牡蛎产业，创新“数字＋绿色＋金融”服务模式，推动牡蛎产业链可持续发展，同时加强绿色金融产品创新和流程再造，提高服务能力和服务效率，将更多金融资源投向牡蛎等产业，更好满足农村小微企业融资需求。

联合国开发计划署驻华副代表乔展在致辞中表示：“在联合国开发计划署，我们与政府、当地利益相关者、私营部门和数字创新者合作，采用全社会协作的模式，实现我们的共同目标。我们相信，数字化可以加速实现2030可持续发展目标。我们与乳山的所有相关方密切合作，致力于加速当地中小微企业和农民的可持续发展，并为女性和年轻企业家赋能。通过共同努力，确保在这个变革过程中不让任何人掉队，我们也希望通过我们的区域和全球网络分享我们在乳山的宝贵经验。”

中国国际经济技术交流中心副主任张翼表示，项目将引导和鼓励金融机构运用大数据、云计算等科技手段，加强绿色金融产品创新和流程再造，提高服务能力和服务效率，将更多金融资源投向牡蛎等产业，更好满足农村小微企业融资需求。项目还将创新碳汇金融产品和服务，探索牡蛎碳汇生态产品价值实现新路径，建立包括牡蛎碳汇交易在内的农村产权交易新模式；以满足牡蛎产业发展需求为出发点，协调专业资源，组织多层次的线上线下培训活动，提升牡蛎产业从业人员综合素质及融资综合能力，积极助力乳山市绿色低碳高质量发展。

乳山市人民政府市委副书记、市长王大治表示：“乡村振兴，金融先行。近年来，乳山市始终高度重视农村金融工作，不断优化体制机制，强化要素保障，畅通服务渠道，引导全市金融机构持续加大支农惠农力度。希望以此次签约活动为契机，推动更多金融资源涌入农村，助力乳山市乡村振兴加快突破。”

据悉，2021年底，联合国开发计划署与度小满签署合作协议，共同推动“可持续发展金融助力乡村振兴项目”，在商务部中国经济技术交流中心的大力支持下，该项目在福建古田县、陕西西乡县和重庆酉阳县三地落地，陆续搭建“可持续发展创新服务中心”，通过数字化的产业服务平台，为农村的小微企业融资提供有效支持。在2023年三八妇女节期间，项目在古田县和酉阳县分别落地了女性小微赋能培训，提升留守女性和返乡创业青年的能力建设，为乡村振兴提供新思路。此次，乳山成为联合国开发计划署可持续金融助力乡村振兴项目的示范地区，项目的持续落地将助力当地牡蛎产业的绿色化生产、智能化转型和高质量发展，同时，作为项目示范区，项目将在乳山市打造有经济效益、社会效应和环境效益的农业现代化发展新模式，发挥示范效应。

在引入金融力量助推产业发展上，乳山市早有经验。2021年至今，由度小满发起的“小满助力计划”公益助农免息贷款项目持续在乳山落地，为当地数百位农户提供了超过3200万元的公益免息贷款服务，全面助力乳山牡蛎养殖、大姜、苹果、蓝莓等特色产业发展。

度小满相关负责人指出，推动乡村振兴，产业振兴是基础，人才振兴是关键。度小满多年来持续关注乡村振兴，通过小满助力计划等项目，支持乡村特色产业发展，发起领航员人才培养计划，促进人才的可持续发展。度小满和联合国开发计划署合作，推动的可持续金融助力乡村振兴项目在乳山落地，将为乳山牡蛎等特色产业的高质量发展提供助力，项目将助力打造乳山牡蛎产业可持续发展的样本案例，发挥示范效应。

(责编：曹淼、杨迪)

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