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淘宝推出冬日暖心版 年终好价节等活动温暖开启

2023年12月06日16:54 | 来源：环球网
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原标题：你的“电子羽绒服”已上线：淘宝推出冬日暖心版 年终好价节等活动温暖开启

天气渐冷，你的“电子羽绒服”已准时送达！从12月开始，淘宝变身“淘宝-暖心版”，将陆续推出淘宝年终好价节、双旦礼遇季、淘宝高能打折节、年度花式盘点等活动，陪消费者一起温暖过冬。

每到年底，大家都要开始准备新年战袍以及各种走亲访友的礼物，好价好货一定是首选。记者了解到，淘宝年终好价节将于12月9日晚8点正式开卖，值得注意的是，此次年终好价节的折扣力度、商家规模、商品规模将全面提升，将“史无前例”突出高性价比，让消费者买得更简单，更实惠。此外，12月还将有双旦礼遇季、淘宝高能打折节等不同类型的促销活动，满足各类消费者的购物需求。

在线下，淘宝也把温暖带到身边。近日，淘宝多所高校量身打造了“宝暖计划”：校园里的树干围起了围巾、石墩子带起了毛线帽、各个教室的角落里还放上了大饼毛毯、汉堡坐垫、抱枕等。这样的“显眼包保暖”也冲上了淘宝热搜第一，消费者上淘宝搜索“显眼包保暖买什么”就能买到这些奇奇怪怪但又可可爱爱的保暖单品。

临近年底，淘宝平台的各类年终盘点也如期而至。除了“好货”，据悉今年将有淘宝年度十大商品、淘宝丑东西大赛、淘宝哈哈哈哈哈买家秀大赏等丰富的“好活”。淘宝年度十大商品日前已经开启评选，入围名单中包括了马面裙、洞洞鞋、涿州图书加油包、军大衣、爱因斯坦的脑子等代表今年热点的商品。即日起，用户打开淘宝搜索“年度十大商品”，即可参与互动。

琳琅满目的商品和直播短视频丰富内容的结合，正在让越来越多的人爱上逛淘宝的感觉。例如夜淘宝X淘宝直播邀请到超人气团体“十个勤天”24小时跨年直播，还有《爆裂点》、《三大队》电影首映礼直播，各路明星主创将空降直播间，说不定能在直播间蹲守到你的爱豆在线营业。

作为淘宝全年“生活陪伴计划”中的一部分，从9-11月的淘宝生活季开始，淘宝就通过一系列烟火气十足的活动，用心陪伴10亿消费者的美好秋季生活。而淘宝-暖心版在冬天接力的初衷，也是对广大消费者的一年一度感恩回馈。忙碌了一年，别忘了上淘宝好好犒劳下自己，年尾“淘”出不一样的快乐！

(责编：曹淼、杨迪)
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