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159个国家级畜禽遗传资源保护品种实现活体保护全覆盖

2023年12月06日19:29 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月6日电（记者于文静）农业农村部近日印发第三批国家畜禽遗传资源保护单位公告，新确定的10个畜禽遗传资源保护单位纳入国家畜禽遗传资源保护体系。至此，159个国家级畜禽遗传资源保护品种实现活体保护全覆盖。

　　这是记者6日从农业农村部了解到的消息。

　　据了解，新确定的10个畜禽遗传资源保护单位纳入国家畜禽遗传资源保护体系，包括8个保种场、1个保护区和1个基因库。其中，首次建立了兰州大尾羊、岷县黑裘皮羊、雷州山羊、岔口驿马、金阳丝毛鸡、矮脚鸡、闽清毛脚鸡等7个国家级畜禽遗传资源保种场、保护区以及柞蚕基因库。

　　据悉，2021年以来，农业农村部落实中央种业振兴行动部署，在组织开展农业种质资源普查的同时，加快推进种质资源保护体系建设，进一步健全了国家级农业种质资源库布局。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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