原标题：锚定“四个一流” 推进高质量发展

台州三门湾，初冬的蓝天下，青山碧水、绿树葱茏，核电机组有序运行，巨大的工程设施庄严矗立。

2005年4月17日，三门核电有限公司成立于这片充满希望的土地上。成立之初，公司第一届董事长余剑锋就提出“四个一流”管理期望，“培育国际一流的人才、锤炼国际一流的技术、打造国际一流的管理，创造国际一流的业绩。”十八年栉风沐雨，“四个一流”始终贯穿于三门核电的成长与奋斗历程。公司坚持党建引领，在中核集团党组和中国核电党委的正确领导下，在浙江省各级政府的关心支持下，在全体员工的共同努力下，主动作为、创新优化，既看当下、又利长远，以奋斗姿态争做中国核电高质量发展模范生。

守护安全 筑牢高质量发展基石

安全是核工业的生命线。

在发展过程中，三门核电强化政治引领，把安全和质量放在首位，培育了底蕴深厚的核安全文化，按照“自上而下、由点到面、由近及远、纵深穿透”的总体思路，系统策划、深入推进安全管理工作，引领全员自主安全管理。

在这里，公司各级值班领导及人员在周末、节假日到来时，必须深入现场、深入一线开展安全巡查，找差距、查隐患，防止出现特殊时期放松警惕、监管不到位的情况。2019年，三门核电以系统思维策划推出了基层班组“6555”现场作业活动安全管理，其中涵盖了作业安全管理“6”模块、作业组织管理“5”落实、作业者安全操作“5”做到、管理者安全履职“5”要求。四年来，“6555”管理模式逐渐深入人心，指导一线人员把现场作业安全各个环节落到实处。

“零伤害、零事故”是三门核电一直以来的安全核心管理目标。为了推动业务部门自主安全管理，三门核电依据现有的安全管理体系于2022年3月建立了专职安全员机制，面向公司所有在职人员选拔优秀的安全管理人员，实现了安全信息共享，形成了安全管理的有效合力。

为了进一步依法依规开展安全管理工作，三门核电安全监督部门会同现场业务处室结合各方面法规、标准，联合开发了“安全标准检查卡”。这份标准涵盖了高处作业、起重吊装、动火作业等78类作业活动和检查内容，规范了安全管理人员和作业人员的相关工作，统一了整个核电现场隐患排查要求。

坚持创新 形成高质量发展第一动力

守正创新，三门核电不断激发创新发展活力。

近年来，一批优秀科技创新成果在三门核电涌现：1项系统入选国家能源局首台（套）重大技术装备示范应用名单，5项应用荣获EPRI（美国电力研究院）科技成果转化奖，2项研究荣获核能行业协会科技进步奖，1项专利获得美国专利商标局授权……这份亮眼的成绩单，让公司登上2023年浙江省国家高新技术企业创新能力500强榜单。三门核电深入贯彻创新驱动发展战略，将“科技是第一生产力”的理念自觉转化为用科技创新赋能高质量发展的行动自觉。三门核电通过优化科技创新管理体系，勇创全球首个核电企业“灯塔工厂”，即工业4.0技术应用的最佳实践工厂，这代表着全球制造业领域智能制造和数字化最高水平。

扬优成势，智慧电厂描绘高质量发展蓝图。三门核电积极推进数智化转型进程，在核电站数智化建设方面探索出自己的行动路线，在多个领域走在了行业前列。中国核电首个数字员工在这里上岗，实现了以“飞令”系统为代表的移动化系统全面应用，引入数据中台系统性开展数据综合治理，自上而下逐步建立起数智化思维，大胆尝试，奋力争取将三门核电打造成“智慧电厂”典范。

创新模式，“六个一”打造一体化项目管理。针对后续机组建设，该公司深刻总结三门核电一期工程“全面管理穿透”项目实践经验，在二期工程建设过程中充分践行中核集团“六大控制七个零”高质量精细化管理要求，实施“六个一”（一个团队、一套指挥体系、一个目标、一份计划、一份报告、一张清单）一体化项目管理模式，确保3号、4号机组工程安全、质量可控，打造标准化、集约化、一体化、契约化项目典型。截至目前，三门核电在建机组里程碑及一级/二级进度计划累计按期完成率100%。

绿色共享 激活高质量发展新动能

核电是清洁能源。

漫步在三门核电厂区周边，滨海滩涂里海草摇曳，微风荡漾下白鹭翱翔，潮涨潮落中青蟹、花蛤、弹涂鱼等悠闲嬉戏，一幅和谐共生美景图。

三门核电目前2台机组在运，2台机组在建，2台机组在规划。6台机组全部建成后，总装机容量将达到750万千瓦，年发电量也将突破600亿千瓦时大关，相当于年减排二氧化碳4500万吨，这是保障国家能源安全和促进碳达峰碳中和的重要力量，也将有力推动浙江省产业结构和能源结构调整，为谱写中国式现代化新篇章贡献力量。

积极探索“生态核电、活力三门”品牌文化建设，三门核电勇担社会责任，致力与地方共荣共建。与地方政府签订《党建联建 共富先行 企地共建“零碳示范村”协议书》，共同打造“核我一家”党建联建、企地共建品牌，推动建设我国首个核电站周边的“零碳示范村”。公司还创新推动核能综合利用产业的多元化发展，积极推动建设全国最大的核能供汽项目，对提升机组热能使用效率、电厂经济和环境效益及助力地方经济社会发展意义深远。

“通过孩子带动家庭，通过家庭带动全社会”。三门核电连续两年开展“小小核电科普员”活动，通过招募、选拔、培训、上岗、科普等环节，让66名中小学生化身核电“代言人”，参与各类科普活动、进行科普播报，走进央视《大手牵小手》栏目，进而让更多公众了解核电。

坚持实干争先，劳动创造优秀业绩。三门核电一期工程荣获国家优质工程金奖，1号机组首循环WANO指标满分，商运首年获中国核电ASP金牌机组。2号机组首次大修工期创全球压水堆核电首修最短工期纪录。公司先后荣获“浙江省模范集体”“全国五一劳动奖状”“全国和谐劳动关系创建示范企业”等荣誉。

征程万里风正劲，重任千钧再出发。未来，三门核电将牢记初心使命，以感恩之心、担当之责，在伟大征程中书写三门核电的时代荣光。

(责编：董童、杨迪)

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