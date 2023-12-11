人民网北京12月11日电 （记者申佳平）随着移动终端技术的发展，移动智能终端为提高系统性能和安全能力逐渐采用64位处理器，这导致现有32位应用软件在部分终端上无法正常运行，严重影响了消费者的日常使用。

记者从工业和信息化部获悉，近日，电信终端产业协会、中国信息通信研究院联合组织OPPO广东移动通信有限公司、维沃移动通信有限公司、小米通讯技术有限公司、华为技术有限公司、荣耀终端有限公司、珠海市魅族科技有限公司和北京三星通信技术研究有限公司共同发起《关于推动移动智能终端应用软件适配64位架构的倡议书》，旨在缓解32位应用软件无法正常使用的问题。

据了解，经终端应用市场统计，目前市场上百种32位应用软件主要集中在地方性银行、政务、企业办公、生活服务类应用，这些应用绝大部分是日常生活无法取代的软件，给消费者造成了较大的影响。《关于推动移动智能终端应用软件适配64位架构的倡议书》提出，终端企业引导和支持64位架构开发应用软件，提升终端软件开发能力；鼓励应用开发者完成64位应用的适配，加快终端软件的升级进程；对终端不支持的32位应用，终端企业进行安装提示，以减少消费者困惑。

工业和信息化部表示，倡议书的发布将加快终端软硬件匹配进程，解决消费者无法正常使用应用软件的现实问题，推动全行业共建移动智能终端软硬件新生态，营造支撑产业发展的良好氛围。

(责编：申佳平、吕骞)

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