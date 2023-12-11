人民网北京12月11日电 （记者杨曦）国家统计局11日发布数据显示，根据对全国31个省（区、市）的调查，2023年全国粮食总产量13908.2亿斤，比上年增加177.6亿斤，增长1.3%，连续9年稳定在1.3万亿斤以上。

国家统计局农村司司长王贵荣表示，2023年，党中央、国务院高度重视粮食生产，各地区各部门严格落实耕地保护和粮食安全责任，持续加大对粮食生产的支持力度，有力克服黄淮罕见“烂场雨”、华北东北局地严重洪涝、西北局部干旱等不利因素影响，全年粮食产量再创历史新高。

粮食播种面积增加954.6万亩，同比增长0.5%

2023年，中央实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，全方位夯实粮食安全根基，继续提高小麦、稻谷最低收购价，完善玉米大豆生产者补贴，增加产粮大县奖励资金规模，扩大三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险实施范围，向实际种粮农民发放一次性补贴100亿元，多措并举提高农民种粮积极性。各地贯彻落实粮食安全党政同责，调整优化种植结构，积极推进间套复种、整改复耕，挖掘面积潜力。全国粮食播种面积17.85亿亩，比上年增加954.6万亩，增长0.5%。

小麦和玉米面积增加，稻谷面积稳中略降。2023年，全国谷物播种面积14.99亿亩，比上年增加986.3万亩，增长0.7%。其中，稻谷播种面积4.34亿亩，比上年减少751.6万亩，下降1.7%；小麦播种面积3.54亿亩，比上年增加163.2万亩，增长0.5%；玉米播种面积6.63亿亩，比上年增加1723.2万亩，增长2.7%。

豆类面积小幅增长，薯类面积有所下降。2023年，国家出台稳定大豆生产一揽子支持政策，提高大豆生产者补贴，加大金融信贷支持，推广大豆玉米带状复合种植，引导新型农业经营主体种植大豆，稳定大豆种植规模。全国豆类播种面积1.80亿亩，比上年增加174.3万亩，增长1.0%。其中，大豆播种面积1.57亿亩，比上年增加345.1万亩，增长2.2%，连续两年稳定在1.5亿亩以上。全国薯类播种面积1.06亿亩，比上年减少206.0万亩，下降1.9%。

粮食亩产增加2.9公斤，同比增长0.8%

2023年，尽管华北东北部分地区发生洪涝灾害，但全国大部农区光温水匹配较好，气象条件总体有利于粮食作物生长发育和产量形成。同时，今年开展粮油等主要作物大面积单产提升行动，重点推广耐密品种，集成配套栽培技术，实施效果明显。全国粮食单产389.7公斤/亩，每亩产量比上年增加2.9公斤，增长0.8%。

稻谷、玉米单产增加，小麦单产略减。2023年，全国谷物单产427.9公斤/亩，每亩产量比上年增加2.7公斤，增长0.6%。其中，稻谷单产475.8公斤/亩，每亩产量比上年增加3.8公斤，增长0.8%；由于收获期受严重“烂场雨”天气影响，小麦单产385.4公斤/亩，每亩产量比上年减少5.0公斤，下降1.3%；玉米单产435.5公斤/亩，每亩产量比上年增加6.4公斤，增长1.5%。

豆类和薯类单产均实现增加。2023年，全国豆类单产132.5公斤/亩，每亩产量比上年增加0.6公斤，增长0.4%。其中，大豆单产132.7公斤/亩，每亩产量比上年增加0.7公斤，增长0.5%。全国薯类单产285.1公斤/亩，每亩产量比上年增加8.8公斤，增长3.2%。

粮食总产量增加177.6亿斤，同比增长1.3%

2023年，全国夏粮产量为2923.0亿斤，比上年减少25.0亿斤，下降0.8%；早稻产量为566.7亿斤，比上年增加4.3亿斤，增长0.8%。全国秋粮播种面积稳中有增，大部分地区灾情较轻，特别是北方旱地雨水多墒情好，秋粮产量增加。上年长江流域部分地区高温干旱导致秋粮减产，今年农业气象年景正常，实现恢复性增产。全国秋粮产量10418.4亿斤，比上年增加198.4亿斤，增长1.9%。全年粮食总产量13908.2亿斤，比上年增加177.6亿斤，增长1.3%。

玉米产量增加，小麦和稻谷产量下降。2023年，全国谷物产量12828.6亿斤，比上年增加163.7亿斤，增长1.3%。其中，稻谷产量4132.1亿斤，比上年减少37.8亿斤，下降0.9%；小麦产量2731.8亿斤，比上年减少22.7亿斤，下降0.8%；玉米产量5776.8亿斤，比上年增加232.8亿斤，增长4.2%。

豆类和薯类产量稳中略增。2023年，全国豆类产量476.8亿斤，比上年增加6.6亿斤，增长1.4%。其中，大豆产量416.8亿斤，比上年增加11.2亿斤，增长2.8%。全国薯类产量602.8亿斤，比上年增加7.3亿斤，增长1.2%。

多数省份粮食增产。全国31个省（区、市）中，有27个粮食增产。其中，新疆通过调整种植结构，优化水资源配置，新增耕作面积，播种面积大幅增加，受此影响增产61.1亿斤；山东、吉林、四川、辽宁、内蒙古、安徽粮食增产均超过10亿斤。

“2023年，全国粮食产量再创新高，为全面推进乡村振兴、加快建设农业强国奠定了坚实基础，为加快构建新发展格局、着力推动高质量发展提供了有力支撑，也为稳定全球粮食市场、维护世界粮食安全作出了积极贡献。”王贵荣说。

(责编：杨曦、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经