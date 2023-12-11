李西廷：聚焦医疗、产业、教育、环境 助力乡村振兴
12月10日，由人民网主办的“2023乡村振兴大会暨人民优选（乡村振兴·地方优品）集中选品会”在北京举办。会上，迈瑞医疗董事长李西廷从医疗、产业、教育、环境等方面阐述了迈瑞医疗和他个人对于助力乡村振兴的理解和实践。“我生在乡村、长在乡村，是地地道道的从贫困乡村走出来的人，回馈乡村、助力乡村振兴，是企业的责任，也是我个人的心之所向”。
迈瑞医疗董事长李西廷发言
“健康保障是实现乡村振兴应有之义，作为健康领域的企业代表，我们首先聚力健康乡村建设，协助推进优质医疗资源下沉，让更多人分享优质的生命关怀。”李西廷谈到，迈瑞借助信息技术手段打造智慧医疗方案，实现医疗设备间的互联互通、远程协作，并以捐赠医疗设备、提供医疗培训等方式，补齐当地医疗资源短板，助推优质医疗资源下沉，进而惠及更多基层患者。
“构建乡村产业体系，真正建成产业形成集群，农村才能够聚人气、留人才、富口袋、兴文化。”李西廷讲到，在他的家乡安徽砀山县，迈瑞医疗建设了产业园，在政府的支持下，吸引更多的项目落地和人才聚合，形成良性循环。“捐钱扶贫是最容易的，但长远来看，还是要把项目引进来，把好的人才留下来，把好的产品生产出来”。据其介绍，该产业园作为迈瑞医疗全国服务业生产基地之一，在承接加工精密部件、保证自身供应链顺畅的同时，帮扶地方实现产业振兴；此外，该产业园将被打造成为现代化绿色生态花园式产业园，迈瑞通过持续从砀山县选拔人员进行培训，为当地构建人才储备体系。
为助力基层教育事业发展，让乡村学生能在更好的学习环境中成长成才，李西廷多次捐资建设家乡学校，让乡村发展内生力“活起来”。“希望通过提高基层教育质量，开拓学生的视野，培养良好的学习习惯，未来成为建设家乡的栋梁之材”。
在李西廷眼中，振兴乡村需要生态赋能，他认为应建设宜居宜业的新农村，让乡村“有颜值”“有品质”“有气质”。“为守护当地环境质量和群众健康，未来应加强砀山县环境治理工作和乡村基础设施建设，让家乡山青水绿焕发光彩，也让百姓日常生活更加便利”。
“我始终相信，应把个人成长、企业发展融入到国家建设大局中，竭尽所能为国为民贡献力量，也希望有更多社会力量携手朝着共同富裕的目标阔步前进。”李西廷说。
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