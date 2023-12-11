苏州市：坚持传统与现代相结合 创新推动现代都市农业发展
2023年12月11日10:46 | 来源：人民网
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12月10日，由人民网主办的“2023乡村振兴大会暨人民优选（乡村振兴·地方优品）集中选品会”在北京举办。在会上的“乡村振兴·城市名片”专题发布环节，江苏省苏州市人民政府副市长查颖冬对苏州市进行了介绍，并分享：“苏州不仅是一座现代工业城市，也是著名的鱼米之乡。近年来苏州以产业化思路推动现代都市农业发展，把农业产业振兴作为乡村振兴的重中之重。”
查颖冬表示，苏州市依托“长三角”市场以及国内统一的大市场，在生产端充分塑造特色农业的品质，在销售端充分体现特色农业的价值。“驰骋中外的阳澄湖大闸蟹、洞庭山碧螺春茶、苏州大米等‘苏字号’农产品已经成为备受消费者喜爱的农产品”。
同时，苏州市以融合化的思路推动了“苏式”农文旅发展。据查颖冬介绍，苏州市创建了“共建共管、共融共享机制”，积极发展“农业+新产业”新兴业态，因地制宜打造旅游观光行、科普教育行、美食餐饮行、乡村度假行等多种形式农文旅融合发展的新载体。
创新是全面推进乡村振兴的重要动力。据查颖冬介绍，苏州是国家级的智慧农业试点城市，为了进一步提高农业发展的质量和效率，近年来苏州市打造了智慧农场、智慧渔场、智慧牧场、智慧蔬菜等41个智慧生产场景。同时，建设培育了农业电商、智能农业装备、农业大数据应用等智慧农业品牌30个；认定了信息基础设施完善、乡村治理精准有效、乡村服务高效便捷、乡村产业特色鲜明的智慧农村102个；并与中国农科院合作共建华东农业科技中心，打通农技转化的“最后一公里”。
(责编：曹淼、高雷)
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