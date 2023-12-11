12月10日，由人民网主办的“2023乡村振兴大会暨人民优选（乡村振兴·地方优品）集中选品会”在北京举办。会上，中建二局党委副书记、总经理魏德胜表示：“作为定点帮扶甘肃省康乐县的牵头单位，中建二局始终胸怀‘国之大者’，坚决扛起重大政治责任，多重举措助力康乐县顺利实现脱贫摘帽，助力乡村振兴取得新进展、新成效。”

康乐县位于甘肃省临夏回族自治州东南端，自古就是丝绸之路和唐蕃古道之要冲、各民族“茶马互市”的活跃区。魏德胜说：“立足于康乐县的实际情况，自2013年建立帮扶关系以来，中建二局因地制宜，深度聚焦打赢‘三大攻坚战’：持续创新帮扶模式，以发展集体经济为切入点，推动康乐县走上‘共同富裕’的广阔道路，助力打赢‘产业兴旺’攻坚战；以文旅融合发展为着力点，展示康乐县美丽乡村的良好形象，助力打赢‘乡风文明’攻坚战；以职业教育培训为落脚点，盘活康乐县乡村建设的人力资源，助力打赢‘人才振兴‘攻坚战。”

魏德胜介绍说，十年来，中建二局在康乐县坚持培育特色产业，持续带动群众增收致富；依托文旅融合，充分发挥文化凝聚人心的作用；重视教育培训，为民族地区发展和乡村全面振兴注入人才动能。魏德胜说：“中建二局因此荣获甘肃省、中建集团脱贫攻坚先进集体和个人荣誉称号9项。”

魏德胜表示，中建二局将牢记央企使命担当，积极主动作为，坚决扛起定点帮扶政治责任，坚决打好产业、就业、教育、消费和党建帮扶的“组合拳”，为助力乡村振兴贡献更多智慧和力量。

(责编：曹淼、高雷)

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