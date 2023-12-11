人民网北京12月11日电 （记者杜燕飞）当前，在“双碳”目标下，发展海上风电是构建新型能源体系的重要途径。海上风电产业链具有链条长、关联度大、带动性强、辐射范围广等特点，建设海上风电产业链是实现风电全产业建链、海洋经济产业强链补链延链的有效路径。

在日前举行的建设高质量海上风电现代产业链共链行动大会上，与会嘉宾表示，当前，我国已形成从开发建设到配套服务的海上风电完整产业链。其中，全球最大单机容量18兆瓦海上风电机型下线，叶轮直径260米的叶片成功研制，漂浮式风机实现了零的突破，全球首台16兆瓦超大容量海上风电机组投入商业化运营。

为进一步推动海上风电产业链发展，国务院国资委秘书长庄树新表示，央企要坚持创新引领，联合产业链上中下游企业，共同构筑安全稳定的产业链供应链；要推进优势互补，巩固畅通高效的产业链供应链；要深化产业协同，共同构筑互连互促的产业链供应链。

国家能源局能源节约和科技装备司副司长徐继林表示，各方要加快补强海上风电产业链技术装备短板，积极锻造海上风电产业链技术装备长板，加快建立健全海上风电技术标准体系，为海上风电产业价值链向高端化、现代化迈进，不断作出新的更大贡献。

“发展海上风电对构建新型电力系统、抢占风电技术制高点、建设海洋强国具有重要意义。”中国工程院院士舒印彪表示，要凝聚力量，以科技创新支撑共链协同，加强统筹规划，发挥产业集群优势，大力推进技术创新，形成技术标准体系，实现我国海上风电高质量创新发展。

中国工业经济联合会党委书记、执行副会长兼秘书长熊梦认为，海上风电是风电技术与海洋工程技术深度融合的战略性新兴产业，是绿色低碳发展背景下清洁能源转型的新赛道。要发挥平台作用，推动产业链上中下游各类企业合作，共创产业链高质量发展新生态，推动大中小企业融通发展。

三峡集团董事长雷鸣山表示，作为首批进入海上风电领域的央企，三峡集团要进一步强化“链式思维”和协同理念，坚持科技赋能、产业引领、开放合作，携手上中下游、产学研、大中小企业，在更宽领域、更深层次实现供需匹配、协同创新、成果共享、生态共建，共同提升产业链供应链韧性和竞争力。

与会嘉宾认为，要聚焦海上风电产业链高质量发展，促进央企与其他企业协调联动、互利合作，共同探索海上风电产业链融通发展，积极补链、强链、固链，提升产业链韧性和竞争力，打造海上风电互利共赢共同体。

数据显示，截至2023年9月底，我国海上风电装机规模3189万千瓦，居全球首位。产业链上下游企业多维度协同，夯实了产业发展底座，激发了产业发展原动力，也推动了我国海上风电实现高质量发展。

(责编：王连香、吕骞)

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