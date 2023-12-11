迟日江山丽，春风花草香。一场跨越300多公里的结对学习，伴着拂面春风在绍兴柯岩中心小学和衢州江山彭里小学的孩子们之间连接起来。

“以前，空间距离隔开了不同地区孩子们互相学习的渴望。如今，城乡学校共同体让资源跨时空共享变得简单便捷！”绍兴柯岩中心小学校长濮朝阳说：“春种秋收，学校里的风景牵动着两所学校的孩子。去年我们与衢州江山市彭里小学结对后，组织了两所学校的学生共话春天，开展线上交流活动——校园‘春华’课程，还编印了诗文集《开在春天里》。接下来，两校会继续通过师徒结对、线上线下送教、跟岗锻炼、学生集体交流等形式，持续深化结对帮扶。”

不仅是绍兴与衢州，跨地区教育共同体（简称“教共体”）结对学校近年来出现在浙江省其它地区。城乡之间的学校、不同城市之间的学校、不同特色资源的学校之间结成教育共同体，通过融合型、共建型、协作型等几种模式，借助视频直播互动、人工智能、录播终端管控、教育大数据等新技术手段，实现教育资源双向融合、共享共用，携手照亮未来的希望。

结对帮扶改善义务教育“乡村弱”问题

去年以来，杭州市星洲小学和淳安县枫树岭镇中心小学的同学们，时常会收到来自对方的信件。孩子们以笔写“心”，用质朴而童真的文字分享快乐，沟通感情，盼望着自己的信得到回音，渴望着日后可以面见。

杭州市星洲小学和淳安县枫树岭镇中心小学已互为教共体结对学校。根据教共体协议，支援方星洲小学与受援方枫树岭镇中心小学开展两地师徒结对、异地跟岗锻炼、线上线下示范课等活动。

星洲小学校长赖爱娥表示，“教共体”建设是双向受益，城市学校带给乡镇学校新的教育理念、更丰富的教育教学方法，并分享更好的教育资源，帮助乡镇学校的教师快速成长；拓展乡镇学校学生视野，提升综合素养。“让城乡的月光一起照亮孩子。”赖爱娥说。

绍兴市鲁迅小学和衢州市开化县齐溪镇中心小学也是“教共体”结对学校。通过一根网线、两块屏幕串联起了两校的课堂。除了有同步的教学内容，两校还实现了特色课程和实践活动等方面的资源共享。

在绍兴市鲁迅小学的结对帮扶下，衢州市开化县齐溪镇中心小学这两年的教育教学质量明显提高。“家长和社会的满意度提升了，外流的生源也回来了。”该校校长吴章德兴奋地说。

业内专家对此表示，中国电信的教学视频云技术在教共体建设中发挥重要作用，重点建设融合型、共建型、协作型教共体，由城镇优质学校与乡村薄弱学校结对形成办学共同体，将城镇优质教育资源下沉到乡村学校，以激发乡村学校办学活力，缩小城乡教育差距，推动解决义务教育“乡村弱”问题。

“如何破解优质教育城乡失衡问题、让乡村孩子‘读好书’，已经成为教育发展到优质均衡新阶段面临的新矛盾、新问题。”在浙江省教育厅基础教育处副处长朱国清看来，离开乡村教育优质均衡，就不是真正的教育现代化。他说，浙江教育的“乡村弱”是相对意义上的“弱”，是城镇化持续提速背景下老百姓对美好教育和优质资源的本能追求，而发展乡村教育不仅是推进教育现代化、建设教育强省、办好人民满意教育的重要任务，也是落实乡村振兴战略的基础工程。

融合共建让教育资源流动起来

“现在芳庄校区的老师几乎都是新纪元实验学校派过来的，实现了‘大换血’。”瑞安市新纪元实验学校芳庄校区党支部书记陈旭剑记得，在与新纪元实验学校结成教共体之前，该校教师的平均年龄超过50岁，在教学理念和方法上已然无法适应新时代的教育需求。而随着流动过来的年轻教师，新纪元实验学校的优秀办学经验也成功“嫁接”到芳庄校区，在课程教学、德育活动、内部管理、师资培养等多方面掀起改革热潮。

教师资源的优质均衡一直是教育领域推动高质量发展过程中倍加关注的话题。在浙江，依托于中国电信云网优势的教共体设置了教师流动机制，统筹安排不同地区教师，实现教共体教师由“学校人”向“教共体人”转变。

业内人士对此表示，近几年，浙江省积极探索依托中国电信的信息技术优势，促进城乡优质教育资源共建共享，开展“城乡携手、同步课堂”等项目试点，已有3005所城乡学校开展“互联网+义务教育”结对帮扶，并启动建设了“教共体智慧服务平台”，在大数据精准诊断、教育质量评价等方面，赋能教共体建设。

结合各地实践，教共体共有以下三种推广模式，并且这三种模式协同推进。其中，融合型教共体，是由一所城镇学校与一两所乡镇学校全面重组，各校区实行“师资同盘、教学同步、培训同频、文化同系、考核一体”的管理模式，实现一体化发展。

共建型教共体由乡镇学校委托给城镇学校管理，或城乡若干所学校结为紧密型教育集团办学，由一所城镇核心校牵头，各成员校实行“资源共享、管理共进、教学共研、文化共生、考核捆绑”的管理模式，实现共生发展。

协作型教共体则是通过线上线下多种形式的项目协作，由核心校对成员校在业务上给予引领、指导和帮扶，实行“愿景协同、机制协同、研训协同、教学协同、项目评估”的协作模式，以项目化推进的方式，实现借力发展。

中国电信教育行业事业部总裁聂筠炅表示，“教共体”建设是双向受益，使不同地区、不同特色学校内的每一位孩子都有机会站在同一条“起跑线”上学习，有效推动跨区域教育均衡发展。未来，中国电信将持续关注教育公平，借助自身云网优势，通过大数据、人工智能等信息技术不断丰富教学视频云的应用场景，为更多的乡村学校送去共享、特色的教育资源。

(责编：曹淼、高雷)

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