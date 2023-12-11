人民网北京12月11日电 （记者杜燕飞）中国海油集团能源经济研究院10日在第三届海洋能源发展论坛上发布《中国海洋能源发展报告2023》（以下简称《报告》）。《报告》预计，2023年我国海洋油气产量有望再创新高，海洋油气与新能源融合发展将成为热点发展方向，海洋能源将成为保障我国能源安全的重要支撑和实现绿色低碳转型的重要驱动力。

2023年全球海洋油气产量持续增加。《报告》预计，2023年全球海洋原油产量约27.6百万桶/天，同比增长1.7%；全球海洋天然气产量1.2万亿立方米，同比增长0.3%，其中，超深水石油产量同比增长10.6%，超深水天然气产量同比增长15.5%。

《报告》显示，2023年我国海洋油气加大勘探开发力度，截至三季度末，我国海洋油气勘探先后获得新发现6个，成功评价油气构造20个。新发现番禺10-6和开平18-1，探明地质储量均超2000万吨；成功评价秦皇岛27-3大型油气构造，探明地质储量超5000万吨。

“预计2023年我国海洋油气产量有望再创新高。其中，海洋原油产量6220万吨，新增产量约360万吨，连续4年占全国原油产量增量的60%以上；海洋天然气产量约238亿立方米，新增产量19亿立方米，约占全国天然气产量增量的15%。”《报告》认为。

海洋油气产量稳步提升离不开技术的进步。《报告》指出，当前，海上勘探技术向精准化发展，关键核心技术装备取得重大突破，工程技术的进步，推动海洋油气开发挺进深水。此外，数字化赋能海洋油气生产效果初显，有效提升了海洋油气生产效率。人工智能融合地震处理解释技术、智能钻完井、海上无人平台以及勘探开发一体化协同平台等成为研究热点，油气生产各领域全面开启数字化时代。

“2023年我国海洋油气技术和装备取得了一系列进展，并在深水领域实现多项突破。”《报告》指出，海洋地震勘探拖缆成套装备列装大型深水物探船，首次完成超深水海域地震勘探作业；首套自研深水水下生产系统正式投入使用；旋转导向钻井装备“璇玑”系统实现1000口井、100万米钻井进尺作业。

值得一提的是，当前，海上风电正成为海洋国家发展可再生能源的重要支撑。《报告》预计，2023年全球海上风电新增装机容量达1498万千瓦，累计并网装机容量7714万千瓦，同比增长28%。

《报告》指出，2023年我国海上风电全年新增并网装机容量预计将达604万千瓦，累计并网装机容量达3650万千瓦，同比增长19.8%，新增并网装机容量604万千瓦，重回高速增长轨道。其中，广东、山东、浙江新增装机较多，海南、广西实现海上风电装机零的突破。

随着油气与新能源融合发展加速推进，“海上风电+”融合发展模式成为热点。《报告》指出，2023年“海油观澜号”正式投产，海上风电为油气平台供电，助力海洋油气与新能源融合发展。海上风电与海水养殖、海上制氢等融合发展场景和模式将相继开展示范验证。

(责编：王连香、吕骞)

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