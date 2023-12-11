12月10日下午，“情系温州·智汇家乡”青年英才赋能家乡发展恳谈会暨北京温籍人才驿站成立仪式在北京举行。

12月10日下午，北京温籍人才驿站成立仪式在北京举行。（受访者供图）

本次活动吸引了来自各领域的在京温籍青年代表，清华大学、北京大学、中国人民大学、中国科学院大学、中国政法大学、北京理工大学等18所高校的温籍学子代表参加活动。与会者通过听取人才政策与岗位推介、发展恳谈、联谊交流等，增厚了家乡情感，为温州高质量发展献智献计。

会上，北京温籍人才驿站成立并发布了系列服务活动。据悉，驿站列出了“归燕”“青蓝”“温情”“瓯越”“温暖”“优才”等6项服务清单，发布2024京津冀·温籍博士人才招募令，开展“AI赋能：温州制造业升级新动力”人才沙龙、“‘来温州 创未来’温籍高层次人才走进温州标杆企业”“‘走归眙眙’温籍高层次人才‘家园’行”“才聚瓯越 与你同行”温籍高层次人才联谊等5项活动。

温州市人民政府驻北京联络处相关负责人表示，将继续当好人才驿站的“店小二”，以贴心的政府服务和完善的公共配套为各类人才创造最优质的服务环境，吸引更多的优秀人才汇聚温州，力争更多的科创企业、项目落户温州。

人才驿站相关负责人表示，将充分发挥好桥梁纽带作用，不断优化服务保障，完善配套设施，争做青年人才的“避风港”，吸引青年人才走进浙江、扎根温州，让人才驿站成为凝聚各方智慧力量、汇聚各类资源的新磁场，努力把人才驿站打造成为温州人才工作的一张靓丽名片。

本次活动由浙江省人民政府驻北京办事处指导，温州市人民政府驻北京联络处主办。

(责编：曹淼、高雷)

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