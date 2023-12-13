原标题：浙商银行：发布多项创新举措，做好“科技金融”大文章

12月12日，浙商银行科技金融服务发布会在杭州举行。这是该行近期“贯彻中央金融工作会议精神 践行善本金融系列活动”的第四场活动。发布会以“智汇科创 善行未来”为主题，围绕科技金融服务“向善”新生态，重磅启新科创企业全图景服务方案，正式发布科创积分贷，联合浙江大学发布人才金融生态指数，成立“科技金融服务生态圈”联盟，共筑科技金融服务生态圈，以对新科技、新赛道、新市场的金融支持，切实助力金融强国建设。

浙商银行行长张荣森在发布会上表示，银行作为“国之大者”，必须坚决践行好国家战略，大力发展科技金融“责任在肩”。这几年，浙商银行以“一流的商业银行”愿景为统领，将科技金融排在第一位，在“新”“全”“专”“久”四方面逐渐形成了特色和优势，在助推科创企业步入高速发展快车道的同时，也走好了自身高质量发展道路。希望此次活动聚焦科技金融，举旗善本金融，与科创企业服务生态圈合力跑出智汇科创加速度。

创新发布“科创积分贷” 升级“科技金融”服务方案

据了解，浙商银行2016年推出人才银行金融服务品牌，开启科技金融探索之路；2021年整合迭代，推出“星火计划”科创金融服务，全力支持科创企业发展。面对当前经济形势，浙商银行以“经济周期弱敏感资产”探索银行高质量发展之路，持续挖掘科技金融核心需求场景，持续创新有高市场认可度的科技金融服务产品，打造经济周期弱敏感资产产品底座。

本次发布会上，浙商银行推出全面焕新的“智汇科创 善行未来”科技金融服务方案，在锤炼八年经验的基础上进一步迭代升级，从人才出发、以科技创新为切入点，聚焦科创、人才企业全生命发展周期，推出16大科技系列金融产品，构建“融通万方”的科技人才金融生态圈。

浙商银行本次发布的科技金融服务方案，聚焦企业初创、取得订单、引入创投等10大场景，配套推出16大科技系列金融产品，不仅优化迭代的传统优势产品“人才支持贷”“科创共担贷”等，还创新推出业内领先的“科创积分贷”“科创激励贷”等特色产品，全面焕能升级科创企业全图景服务方案，满足企业不同成长阶段多元化金融需求，为企业提供“全方位、全链条、全周期”综合金融服务，以金融活水浇灌实体经济，以金融智慧助力科创企业步入发展快车道。

尤其值得一提的是，在发布会上，浙商银行携手国家科技部相关单位推出“科创积分贷”。以科技驱动为引擎，以“智慧经营”为理念，聚焦企业创新能力，浙商银行引入“企业创新积分”权威指标，和科技部相关单位利用大数据全面构建适配科技企业特点的“创新积分”信贷量化模型，支持在企业无感知情况下，自动测算专属预授信额度，全面提升科技金融服务效能，全方位汇聚资源，助力科创企业成长。

苏州信诺维医药科技股份有限公司是一家兼具科研实力和商业化能力的平台型创新药公司，自2017年创立时就与浙商银行开展合作，从企业初创期工商注册、银企衔接、财务系统搭建等流程和政策的答疑解惑，到账户管理、工资代发、特色理财等“产品全家桶”体验，再到通过对苏州市科技局政策的灵活应用和积极探索，量身定制服务方案，七年来，浙商银行在企业每个关键发展节点，都给予了充分的资金保障和全方位的服务护航，为企业多领域、多管线发展提供了坚实的金融动力。

截至目前，浙商银行已服务科技企业超13000户，融资余额超2000亿元，以专业、精准、高效服务，做科技企业的伴跑者、链接者、助力者，以与科技企业共生共荣的决心，点亮科技强国的“星星之火”，助燃创新驱动发展的“燎原之势”。

凸显科创金融“向善”价值 共筑科技金融服务生态圈

本次发布会上，浙商银行携手各方科技金融服务合作机构代表，共同成立“科技金融服务生态圈”联盟。“科技金融服务生态圈”联盟成员有园区、律所、券商、创投机构等专业机构，将发挥各自所长，以专业、精准、高效的服务，共谋科技创新发展新篇章。“科技金融服务生态圈”联盟发出倡议：以人民为中心的价值取向，切实做好科技金融大文章；以服务国家战略强化民族科技力量，坚定助力高水平科技自立自强。

同时，在北京、上海、南京、杭州、合肥、济南和嘉兴等市地方金融监管局领导的见证下，浙商银行对所在区域分行进行科创金融改革试验区试点分行授牌，打造科技金融服务样板。未来，浙商银行将在各方共同努力下，持续探索“六专”差异化管理体系，打造更多专营机构，实现更专业、专属、专享的科技金融服务。

善行向前，智慧经营。浙商银行围绕科技企业核心需求，持续推进与政府、园区、协会的常态化联系与合作，组织上百场“政企银”对接活动，为科技企业与政府搭建交流平台，构建合力赋能的政银生态圈；与担保公司、律师事务所等专业机构优势互补，合力解决科技企业成长发展中遇到的各类专业问题，构建协同共进的专业服务生态圈；与私募股权投资机构、政府投资基金等加强联合，发挥投贷联动与资源优势，推进债权与股权合作链条打通，构建同频共振的股权链接生态圈，全力支持企业走向资本市场。

与会专家表示，共同谋划好科技金融这篇大文章，要从着力打造起充满生机活力的科技金融的生态入手，以共建科技金融服务生态做强联动合力，推进科技产业金融的良性循环，从而为我国加快建设科技强国作出更大的贡献。

会上，浙商银行还携手浙江大学推出“人才金融生态指数”。该行持续探索科技金融服务新工具，通过量化评价企业科技创新能力和人才生态情况，引导各类创新资源助力科技发展。

接下来，浙商银行将秉持“善本金融”理念，持续完善经济周期弱敏感资产的经营战略，持续创新人才服务方式和手段，持续推进产品迭代与创新，持续提升科创金融专业行研能力，以专业服务升级蝶变，引领科创金融实现从立柱架梁到积厚成势的转变，以更高质量的金融服务赋能科技创新企业。

据了解，中央金融工作会议召开后，浙商银行第一时间响应号召，出台多项举措积极贯彻落实会议精神。近半个月来，该行持续开展“贯彻中央金融工作会议精神 践行善本金融系列活动”，除科技金融服务发布会外，还举行了“惠企惠民十五条举措暨资产池品牌焕新”发布会、金融助力企业家善行联席会议、“善本金融 湾区先行”主题研讨会暨“金融向善先行示范基地”揭牌仪式等活动，以实际行动为建设金融强国，推动经济高质量发展贡献浙银力量。

(责编：董童、杨迪)

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