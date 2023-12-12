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雨雪更大、降温更猛 大范围雨雪寒潮又来了

2023年12月12日19:44 | 来源：人民网
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人民网北京12月12日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，12月13日至15日，新一轮雨雪天气将再次影响我国中东部地区。寒潮也将“发货”，给我国大部地区陆续带来剧烈降温。

中央气象台预计，12月13日至15日，陕西南部及华北、黄淮北部、东北地区南部和东部等地部分地区有大到暴雪，局地大暴雪；陕西中部、山西南部、河南中北部局地有冻雨；黄淮、江淮、江汉及湖南北部、重庆北部等地有中到大雨、局地暴雨。

中央气象台首席预报员马学款表示，新一轮雨雪天气过程与上轮过程间隔时间较短，影响范围更大，华北、黄淮的强降雪落区与10日出现强降雪的区域高度重叠，日降雪量可能具有一定极端性，公众需及时关注预报预警信息，注意防范雨雪天气可能导致的积雪、道路结冰等对交通运输的不利影响，同时冻雨和湿雪或将导致电力或通信线路出现积雪或弱结冰，建议加强电力、通信等线路和设施的巡查、维护和加固。

马学款建议，北方冬麦区要加强小麦苗情、墒情监测，做好防冻工作，晚播弱苗可采取追施速效肥等措施促进苗情转化升级，确保安全越冬；南方地区要做好冬小麦和油菜的水肥管理和冬前病虫害防控，并注意在雨雪降温过程来临前及时采收成熟的瓜果蔬菜，做好储运、上市工作。

“你在北方的寒冬里大雪纷飞，我在广东的艳阳里边擦汗边打蚊子……”这是近日网友对于南北方气温反差的调侃。广东省气象局数据显示，12月10日至11日，广东省19个市县最高气温破12月同期（1至11日）纪录，广东新会11日最高气温达32℃。

马学款分析，12月12日夜间至16日，新一轮寒潮将自西向东陆续影响我国大部地区，本次寒潮过程强度更大，影响范围更广，我国大部地区气温将先后下降8℃至12℃，部分地区降温幅度可达14℃以上。对于江南、华南，前期冷空气影响还未抵达，不过16日前后，在冷空气的“打压”下，可能迎来“冷暖大逆转”，部分地区降温幅度可达14℃以上。公众需关注临近预报，注意防寒保暖。

另外，需要注意的是，受新一轮寒潮过程影响，12月13至16日，华北、黄淮北部等地部分地区最低气温将接近或突破历史同期极值，需关注持续低温冷害的不利影响。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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