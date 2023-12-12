人民网北京12月12日电 （记者杜燕飞）为规范行政处罚裁量权行使，推进严格公正执法，维护行业秩序，金融监管总局日前起草了《行政处罚裁量权实施办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》），向社会公开征求意见。

金融监管总局有关负责人表示，《办法》的起草，坚持严格依法处罚。充分发挥行政处罚的教育、引导、震慑作用，惩戒违法违规行为，保护经营主体和人民群众合法权益。严格遵守法定程序，规范履行监管职责，防范出现违法实施处罚，滥用处罚裁量权的情况。同时，坚持过罚相当原则。在提高违法成本的同时，保证处罚决定公正合理。针对不同程度的违法问题，采取不同层次的处罚措施。此外，兼顾统一性和灵活性。统一处罚裁量标准，提高执法可操作性。考虑处罚实践的复杂性，还预留一定裁量空间，避免“一刀切”造成执法僵化。

有分析认为，《办法》的公布，一方面，对于金融机构起到了震慑作用，强调对于违法违规行为将予以严厉惩戒，另一方面，细化了各类裁量阶次与适用情形，确保行政执法行为和该地区经济社会发展状况等因素相匹配。

记者梳理，《办法》主要内容包括：一是严格规范执法行为，明确行政处罚裁量权定义，实施处罚裁量权应当遵守处罚法定、过罚相当、程序合法等基本原则。二是细化裁量阶次与适用情形。明确减轻、从轻、适中、从重处罚的基本内涵。落实新修订的《中华人民共和国行政处罚法》要求，进一步细化不予处罚、减轻处罚、从轻处罚、从重处罚的适用情形。明确人员责任认定应当考量的因素，处罚多名责任人员时，应当区分责任主次。三是规范罚款与没收违法所得适用标准。明确银行业保险业从轻、适中、从重罚款幅度标准，以及违法所得认定、计算方式等。四是明确适用《办法》可能出现明显不当、显失公平，或者处罚裁量权基准适用的客观情况发生变化的，可以调整适用。

在落实新修订的《行政处罚法》方面，上述负责人表示，制定《办法》是金融监管总局落实《行政处罚法》的重要举措，并对涉及裁量权的相关内容进行了细化规定。例如，在处罚追溯时效方面，涉及金融安全且有危害后果的追诉时效延长至五年，明确违法行为连续状态、继续状态的判断标准；裁量阶次适用方面，细化不予处罚、减轻处罚、从轻处罚、从重处罚的具体适用情形，提高执法可操作性；处罚种类适用方面，考虑到罚款、没收违法所得使用频率较高，明确了罚款的裁量幅度标准，违法所得的认定及计算标准等。强化自身约束方面，对于在行使处罚裁量权过程中滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守等违法违纪行为，依法追究法律责任。

针对处罚实践较为复杂，经营主体情况差异大的情况，上述负责人表示，《办法》明确了不同裁量阶次的内涵以及具体适用情形，对使用频率较高的罚款处罚，规定了幅度标准，提高执法可操作性。考虑处罚实践的复杂性，预留一定裁量空间，对同时存在多种不同种类裁量情节等复杂情形，允许根据案件具体情况确定裁量尺度，避免“一刀切”造成执法僵化。另外，明确适用《办法》可能出现明显不当、显失公平，或者处罚裁量权基准适用的客观情况发生变化的，可以调整适用。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经