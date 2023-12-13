原标题：蒙牛集团与百胜中国达成战略合作 打造乳品与餐饮“超级CP”合作新范式

12月12日，内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司（以下简称“蒙牛集团”或“蒙牛”）与百胜中国控股有限公司（以下简称“百胜中国”）在上海百胜中国大厦举行战略签约及战略供应商授牌仪式。根据合作，双方将共享资源优势，在产品创意开发、数智化供应链、ESG等方面开展合作，携手打造“乳品+餐饮”消费场景合作的新样板。

蒙牛集团总裁卢敏放，蒙牛集团副总裁、集团战略管理负责人陈易一，百胜中国首席执行官屈翠容，百胜中国首席供应链官黄多多及双方相关部门负责人共同出席本次活动。

当天仪式上，卢敏放表示，蒙牛集团与百胜中国达成战略合作是一个很好的机会，蒙牛一直在开发出色的牛奶、奶酪等乳制品，与百胜中国的合作，一方面有助于蒙牛扩展更多乳制品消费场景，满足消费者的多元需求；另一方面，也能让蒙牛进一步加强供应链管理、推进数智转型，更好地引领行业迭代升级。

屈翠容表示，面对急剧变化的餐饮市场，百胜中国一直在不断探索，致力于推出更多创新产品。基于共同的价值观和目标，百胜中国与蒙牛集团双方达成了战略合作关系。我们期待携手蒙牛共同探索，在餐饮这条增长赛道中跑的更稳、更远。

根据本次战略合作，双方将共同开创更多元的餐饮消费场景，为增长提供新动力。蒙牛旗下常温、低温、鲜奶、奶酪、冰品五大事业部基于不同液态乳原料属性，分别针对饮品、甜品、西餐点等领域进行创意菜单设计，为百胜中国旗下品牌提供全新的乳品原料应用解决方案。未来，蒙牛还将持续为百胜中国提供原料端产品供应服务及产品解决方案赋能，助力百胜中国打造兼具美味、安全、营养的高品质产品。

同时，双方将深入开展供应链合作，建立高效合作机制，共同进行仓储物业的设计及建设。百胜中国拥有覆盖全国的庞大物流中心网络和自有供应链管理系统，蒙牛也持续坚持“从一棵草到一杯奶”的全产业链发展。此次深化战略合作关系，为蒙牛“数智供应链”网络架构奠定了坚实的基础和保障，将全面助推蒙牛打通多域共振的数智化供应链服务，提升供应链服务质量。

此外，根据战略合作，双方还将携手践行ESG理念，助力双碳目标实现。蒙牛与百胜中国在双碳减排方面达成高度共识，双方拟共同开发双碳减排可持续发展项目，为实现我国双碳目标贡献力量，共同践行“生态优先、绿色发展”的可持续发展之路。

面向未来，双方将以消费者价值创造为核心驱动，持续加大产品创新力度，提供更多消费场景解决方案，携手开拓行业市场边界，共同探索乳品及餐饮行业更长线的增长机遇。

(责编：董童、杨迪)

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