银联·邮储瑞幸联名信用卡发布
2023年12月13日14:20 | 来源：中国网财经
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原标题：邮幸相会 幸运加倍 | 银联·邮储瑞幸联名信用卡来啦！
12月12日，中国邮政储蓄银行携手中国银联、瑞幸咖啡在京举办发布会，正式发布银联·邮储瑞幸联名信用卡——“邮幸小绿卡”。该卡面向咖啡爱好者及年轻客群，提供多重瑞幸咖啡优惠活动，进一步提升客户消费体验、激发消费新活力。
此次邮储银行联合中国银联、瑞幸咖啡发布联名信用卡，是三方资源共享、优势互补的积极实践，将共同推动三方业务合作高质量发展，努力打造银企合作的优秀样板。
据介绍，今年邮储银行信用卡大家族焕新升级为“邮储小绿卡”。作为“邮储小绿卡”大家族中最年轻一员，“邮幸小绿卡”具有精美的卡面及丰富的权益。
卡片以瑞幸咖啡的小鹿logo为主要元素，把代表邮储银行的标志性绿色融入背景图案中。
产品权益上，“邮幸小绿卡”为客户提供新客礼、消费礼双重礼遇，新客户在银联渠道消费达标即有资格领取12张咖啡优惠券，消费礼为“天天刷，周周享”优惠活动，客户用“邮幸小绿卡”通过银联渠道每累计消费满6天，即可获得1张咖啡优惠券。
作为中国领先的大型零售银行，邮储银行拥有优良的资产质量和显著的成长潜力。近年来，邮储银行已形成以自营网点、代理网点和直销团队为三大主渠道的信用卡获客体系，陆续推出了针对青年客户、女性客户、车主客户等细分领域的产品和服务，实现了信用卡业务的较快发展。截至11月末，邮储银行信用卡当年新增首刷客户量达572万户，同比增幅83%。
下一步，邮储银行将不断提升信用卡服务水平，进一步激发消费市场新活力，助力实体经济高质量发展，为实现人民群众对美好生活的向往不懈努力。
(责编：曹淼、杨迪)
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