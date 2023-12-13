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专家热议互联网基础资源赋能新型工业化加快推进

2023年12月13日14:31 | 来源：人民网
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人民网北京12月13日电 （记者申佳平）当前，互联网日益成为推动发展的新动能，互联网基础资源的枢纽和基石作用更为凸显。在日前举行的2023（第四届）中国互联网基础资源大会上，多位国内外知名院士和业界专家聚焦互联网基础资源领域，共同研讨深入实施创新驱动发展战略，以互联网和数字经济高质量发展赋能新型工业化。

中国工程院院士邬贺铨指出，新时期互联网基础资源面临新的挑战，基于AI的互联网基础资源管理以及安全保障能力将成为开发的重点。

中国工程院院士吴建认为，筑牢互联网安全屏障的关键是要不断攻克互联网核心技术，在建设人类命运共同体的新格局下推动数字经济发展，重视培养和造就一大批网络空间安全的优秀高层次人才。

亚太互联网络信息中心（APNIC）总裁保罗·威尔逊在视频演讲中表示，2024年是中国接入国际互联网30周年，30年来中国互联网取得长足发展，并成为整个国家的关键基础设施。

中国互联网络信息中心主任、党委书记刘郁林表示，着眼当前，新型工业化对互联网基础资源发展提出新要求，在泛在移动、智能运维、安全可信、协作治理等四个方面提出了更高要求。面对未来，要努力打造互联网基础资源优势，激发互联网创新活力，助推数实融合，赋能千行百业，支撑新型工业化加快发展。

中国科学院计算机网络信息中心首席科学家廖方宇指出，面向数智驱动的科研范式需求，要依托现有网信基础设施，实现要素的整合、贯通与按需智能调度。构建从科学数据生产端到科研应用端一站式智能服务系统，高效支撑科学数据采集、传输、存储、处理、分析、共享与利用等科学数据与科技创新活动全流程，形成创新性、基础性、公共性的新型科学数据基础设施。

中国工业互联网研究院院长鲁春丛介绍，国家工业互联网大数据中心已构建标准、算力、数据、安全、应用等五大技术体系，上线装备制造业数字供应链、双碳管理、数据确权等六类典型应用。装备制造业数字供应链平台汇聚34万家企业、193万名工程师、近2亿种工业基础产品，形成完备的装备制造业工业产品目录。

中国互联网协会常务副秘书长陈家春表示，互联网基础资源正在成为数字化、网络化、智能化发展的基石，对互联网乃至经济社会发展的重要性不断凸显。下一步，要积极推进行业自律，强化技术能力建设，持续提升互联网基础资源数据准确性，进一步强化网络基础资源合规性，支撑互联网基础资源管理工作的有效推进。

(责编：申佳平、吕骞)
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