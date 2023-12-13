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韩文秀：今年主要预期目标有望圆满实现，明年要巩固和增强经济回升向好态势

2023年12月13日23:37 | 来源：新华网
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新华社北京12月13日电 题：韩文秀：今年主要预期目标有望圆满实现，明年要巩固和增强经济回升向好态势

新华社记者邹多为、叶昊鸣

刚刚闭幕的中央经济工作会议全面总结今年经济工作，系统部署2024年经济工作。中央财办分管日常工作的副主任、中央农办主任韩文秀13日在北京表示，总体看，今年我国经济社会发展取得的成绩可圈可点，明年要巩固和增强经济回升向好态势。

韩文秀是在当天中国国际经济交流中心举办的2023-2024中国经济年会上作出上述表示的。

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控平稳转段之后经济恢复发展的一年。面对多重外部压力和诸多内部困难挑战，今年前三季度我国经济同比分别增长4.5%、6.3%、4.9%，同比增速呈现前低、中高、后稳的态势。

韩文秀表示，2023年我国对全球经济增长的贡献约为1/3，是世界经济最大的引擎。“跟去年相比，跟其他国家相比，我国发展的成绩是令人信服的，可以说是风景这边独好。”

成绩的取得离不开党中央对做好经济工作重要经验及时进行总结，且不断深化对经济工作的规律性认识。

韩文秀说，中央经济工作会议提出的“五个必须”丰富和发展了习近平经济思想，对推动高质量发展、加快中国式现代化建设，具有重大而深远的指导意义。

高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。“五个必须”中，“必须把坚持高质量发展作为新时代的硬道理”这一提法位于首位。

韩文秀说，中国特色社会主义进入新时代，发展必须是高质量发展，必须全面贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，只有持续提升发展质量，壮大经济实力才能如期基本实现现代化，达到中等发展国家水平，进而全面建成社会主义现代化强国。

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好经济工作意义重大。

韩文秀说，一方面要看到，我国进一步推动经济回升向好，还面临有效需求不足、部分行业产能过剩、部分企业经营困难、风险隐患仍然较多、世界经济贸易动力不足等风险挑战；另一方面也要看到，我国拥有超大规模市场，宏观政策空间仍然较足，全面深化改革为发展注入新动力，产业体系完备配套能力强，新一轮科技革命和产业变革蕴含新的机遇，这些有利条件将为我国经济发展提供更大红利和更为广阔的舞台。

“我们宁可把困难估计得更充分一些，把应对措施准备得更扎实一些，面对困难挑战，要看到我国经济发展面临的诸多有利条件和重要机遇。”韩文秀说。

中央经济工作会议提出，明年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破。

韩文秀认为，稳中求进就是把稳作为大局和基础，多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，谨慎出台收缩性、抑制性举措；以进促稳就是要把进作为方向和动力，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，巩固稳中向好的基础；先立后破就是要统筹兼顾稳和进，该“立”的要积极主动地“立”起来，该“破”的要在“立”的基础上坚决地“破”。

明年要巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，需要加强和改善宏观调控。中央经济工作会议强调，要增强宏观政策取向一致性。

韩文秀说，实践表明，除了直接的经济政策之外，许多非经济性政策也对经济运行产生直接或间接的影响，因此要坚持系统观念，既要加强财政、货币、就业、产业、区域、科技等政策之间的协调配合，也要把非经济性政策纳入宏观政策取向一致性评估，使各类政策更好协同发力，增强合力。

谈到明年经济工作的重点任务，韩文秀认为将主要围绕“以科技创新引领现代化产业体系建设”“着力扩大国内需求”“深化重点领域改革”“扩大高水平对外开放”“持续有效防范化解重点领域风险”“坚持不懈抓好‘三农’工作”“推动城乡融合、区域协调发展”“深入推进生态文明建设和绿色低碳发展”“切实保障和改善民生”九方面扎实展开，贯彻落实好中央经济工作会议精神。

一分部署，九分落实，中央经济工作会议还提出四个“抓落实”的要求。韩文秀表示，新的一年，我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚定信心，开拓进取，高质量落实党中央对经济工作的决策部署，巩固和增强经济回升向好态势，扎实推动高质量发展，为中国式现代化建设做出新的更大的贡献。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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