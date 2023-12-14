本报记者 沈童睿

数据来源：人力资源社会保障部

制图：张丹峰

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一头连着亿万劳动者，一头连着广大用人单位，人力资源服务业是实施就业优先战略和人才强国战略的重要抓手，对促进市场化社会化就业、助力构建现代化产业体系具有重要意义。

近9亿劳动力、1.8亿多户经营主体，我国超大规模市场优势和丰富的人力资源禀赋，为人力资源服务业发展提供了广阔空间。近年来，人力资源服务业行业规模持续扩大，服务水平不断提高。2022年，我国共有人力资源服务机构6.3万家、实现营业收入2.5万亿元，较10年前分别增长2.2倍、4.4倍。

新业态持续丰富

涉及招聘、培训、猎头、外包、管理咨询等多个领域

11月22日—23日，深圳国际会展中心人潮涌动，第二届全国人力资源服务业发展大会在此举行，丰富的展示、论坛、招聘、竞赛，折射出蓬勃的行业生态。

截至2022年底，全国各类人力资源服务机构共设立固定招聘场所5万家，2022年全国各类人力资源服务机构共举办现场招聘会27万场次，服务3.1亿人次劳动者，高效促进大规模求职招聘对接。服务业态从传统的人事代理、职业介绍，拓展到招聘、培训、猎头、外包、管理咨询等多个领域，服务体系不断完善。

不少机构在做好传统服务的同时，还积极提供公益性服务。中智集团协同北京、黑龙江、上海、湖北等地举办一系列公益招聘会，提供就业岗位超过200万个，并为困难家庭的高校毕业生集中发布援助岗位信息，提供就业援助辅导、职业技能培训等服务。智联招聘针对网络求职诈骗开展公益宣传，普及防范知识和自救手段，提高大学生识诈、反诈能力和自我保护意识。

许多人力资源服务机构还开展人力资源培训、人才测评、职业指导等业务，帮助劳动者提升技能水平，促进人力资源开发和劳动者素质提升。

升为铆焊班组小组长后，刘洋的工资从每月9000元涨到了每月1.5万元。他本是一名网约车司机，去年看到一则信息——山东大焊服务外包有限公司提供焊工培训，如表现合格，可输送到相关企业。今年1月到3月，刘洋在公司所属学校接受氩弧焊培训，结业后成为一名铆焊工人。“学校根据企业岗位需求开展‘订单式’培训。只要踏实学、技术过关，不愁没有岗位。”刘洋说。

面向农村就业困难群体，中国海峡人才市场开展多项专项技能培训和乡村创业青年经营能力培训。通过送服务下乡，挖掘当地农民就业潜力，入乡进村开展就业意向登记，定向对接企业并进行线上岗前培训，帮助农民就地就近就业创业。

2022年，全行业开展培训3512万人次，有效帮助劳动者提升知识技能，推动缓解就业结构性矛盾。

新技术广泛应用

远程面试、直播带岗、网络培训等服务层出不穷

与数字人面试官对话，对大学生冯凯来说是个新鲜体验。11月初，他参加粤港澳大湾区九城千企青年人才对接活动。今年的活动应用了数字人HR远程互动技术，求职者可通过数字人面试官与异地企业互动交流。“我在江门分会场，可以扫码浏览9个城市提供的所有岗位信息，不用反复递交材料和跑腿。感觉很新奇，也很方便。”冯凯说。

人力资源服务机构广泛应用大数据、人工智能、移动互联网等新兴信息技术，远程面试、直播带岗、网络培训等服务层出不穷，云招聘平台、人事决策系统、人才成长和就业数字平台等工具不断涌现，助力供需对接更加精准高效。

在武汉临空港（中国网谷）人力资源市场，求职者可在线提交简历、预约面试、报名培训。通过线上招聘与线下招聘相结合，求职者和用人单位可享受7×24小时不受时间、场所局限的人力资源服务。同时，后台管理系统还可用大数据分析全区就业形势，为相关部门研究和部署就业工作提供依据。

各地人社部门制定举措、完善机制，推动人力资源服务业的数字化创新跑出“加速度”：江苏积极培育数字经济领域专业社会组织和人力资源服务机构，鼓励发展数字经济高端人才猎头等专业化服务机构，支持行业组织和各类人力资源服务机构搭建展示、交流、合作平台，支持各地组建相关人才集团；山东实施“互联网+人力资源服务业”行动，鼓励行业与大数据、云计算等新技术融合发展……截至2022年底，全国已建立人力资源服务网站2.1万个。2022年，网络招聘发布岗位、求职信息均超9亿条，用人单位使用人力资源信息软件服务的数量达到216万家次。

协同合作添动能

人力资源社会保障部与有关省份共建26个国家级人力资源服务产业园

近年来，人力资源市场法规体系建设持续推进，各地区域协同联动显著增强，为人力资源服务业发展营造良好环境。

2018年，国务院颁布《人力资源市场暂行条例》。人力资源社会保障部制定《网络招聘服务管理规定》《人力资源服务机构管理规定》，修订《人才市场管理规定》等规章。10余个省份出台了省级人力资源市场条例。

人力资源服务机构既是服务提供者，自身也需要高质量的服务与支持。

在国家级重庆人力资源服务产业园，园区打造宣传、培训、交流、对接等六大服务平台，通过举办西部人力资源服务博览会、中国猎头行业发展峰会等，搭建供需对接平台，帮助企业发展提质增速。为适应人力资源服务业规模化和集约化发展需要，从2010年起，人社部与有关省份共建了26个国家级人力资源服务产业园。截至2022年年底，共入驻人力资源服务机构4390家，营业收入4672亿元，服务2190万人次劳动者和277万家次重点企业，成为创新要素集聚平台。

今年以来，人力资源服务区域协同发展提速。湖南省举办首届人力资源服务业发展大会，中部六省签订联盟协议；四川省举办第一届人力资源服务业发展大会，西南五省（区、市）共同签署协同发展协议；青海省举办第二届黄河流域人力资源服务高质量发展推进会，进一步促进沿黄9省区人力资源共享……协同合作增强，人力资源跨区域流动、交流更加便利。

人力资源社会保障部人力资源流动管理司司长张文淼介绍，人力资源服务业发展取得了明显成效，但同时行业仍存在整体实力大而不强、协同发展水平不高、市场秩序有待规范等问题，还不能很好满足经济社会高质量发展的需要。“我们将以强化政策措施为基础营造行业发展良好环境，以产业需求为导向推动人力资本与产业体系相协调，以促进就业为引领提高劳动力市场匹配效率，以数字赋能为动力拓展服务广度深度，推动人力资源服务业高质量发展。”张文淼说。

《 人民日报 》（ 2023年12月14日 07 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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