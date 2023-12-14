欧东衢、张泉

近日，贵州大学贵州射电天文台、中国科学院国家天文台和北京大学的研究团队利用中国天眼巡天数据，构建并释放了世界最大的中性氢星系样本，向全世界的星系与宇宙学研究人员共享了高质量的大样本观测数据。相关成果在学术期刊《中国科学：物理学 力学 天文学》以封面文章的形式发表。

中国天眼中性氢巡天（英文缩写FASHI）仅用三年时间就完成了约7600平方度的巡天观测，发现了41741个中性氢星系样本。样本数量和数据质量远超国内外其他中性氢巡天项目。预计未来五年，将探测到十多万个中性氢星系。

氢是元素周期表中的第一个元素，是宇宙中丰度最高的元素，是星系的重要组成部分。中性氢（处于基态的原子氢）广泛存在于星系的不同演化阶段。中国天眼是探测暗弱中性氢星系的利器，与之前的中性氢巡天相比，中国天眼中性氢巡天具有更高的光谱和空间分辨率，具有更广阔的覆盖范围、更可靠更完备的数据质量。

研究团队向星系宇宙学领域的研究人员分享了迄今为止世界上最大的中性氢星系样本、近邻星系的中性氢气体分布和大尺度结构观测数据。巡天数据对研究星系的低质量端的中性氢质量函数、限制暗物质性质、发现未知的暗弱星系、研究宇宙的大尺度结构与演化等课题具有重要意义。

6月23日拍摄的“中国天眼”全景（无人机拼接全景照片）。新华社记者欧东衢 摄

首次在射电波段观测到黑洞“脉搏”、探测到纳赫兹引力波存在的关键证据、发现迄今轨道周期最短脉冲星双星系统……今年以来，“中国天眼”成果频出，不断拓展人类观测宇宙的视野极限。

(责编：申佳平、陈键)

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