2023年12月4日，国家邮政局快递大数据平台的大屏幕上，一串长长的数字不停滚动。18点26分，画面闪动，“120000000000”在屏幕上定格。

千里之外，一件从云南昆明寄往四川成都的鲜花快递被抓取锁定，成为今年第1200亿件快递。以此刻为标志，我国快递年业务量首次突破1200亿件大关，创下历史记录。

数字变换的短暂一瞬，映照出快递业发展的蓬勃生机。1200亿件快递，到底是一个什么样的概念？

横向看，1200亿件，相当于去年全球快递包裹业务量的63%，约等于美国去年全年包裹量的5.5倍、日本的13.3倍、英国的23.5倍，我国成为引领全球快递业务增长的主引擎。

今年前11月，我国月均快递业务量达到107亿件，比英德两国去年全年业务量之和还多。在高基数之上，我国快递业务量增速仍然保持领先，约为全球平均水平的3倍。

纵向比，目前我国每月快递业务增量已超过2014年全年总量，一举实现从“年均百亿”到“月均百亿”的巨大跨越。

自2021年，我国快递进入“千亿件”时代以来，每年破千亿件所用时间不断缩短——2022年破千亿件较2021年提前7天；在此基础上，今年比去年又提前39天。随着快递业务量持续增加，目前我国每个百分点增速带来的增量，已相当于2007年全年总量。

柴米油盐酱醋茶，快递小哥送到家。快递业一头连着生产，一头连着消费，是反映经济活力的“晴雨表”。1200亿件，究竟从何而来？透过一束鲜花的“千亿之旅”，中国消费动能和产业升级可见一斑。

第1200亿件快递的发件人来自有“亚洲最大花市”之称的斗南花卉市场。“以前卖给批发商，收不上价。”鲜花店主木顺林说，如今花市建起直播基地，鲜花从产地摘下，通过线上销售快递到家，既保鲜又增收。

类似的场景正在全国各大农产品主产区上演。丹东草莓、山东海产一路向南，阳澄湖大闸蟹、象山“红美人”提速向北……乘着“互联网+”的东风，更多南北生鲜在快递物流网上“双向奔赴”。数据是最好的佐证。前10月，全国网上零售额达12.3万亿元，同比增长11.2%，实物网零对社零增长贡献率达32.1%。

中国物流、电子商务，这对“最强组合”，在中国第1200亿件快递邂逅，二者协同发力、同频共振，联袂助推快递数量与消费需求实现双增长。

从需求侧看，第1200亿件快递，映射出我国消费规模在持续扩大，内需潜力正加快释放；从供给侧看，第1200亿件快递，也刻录下行业基础设施的不断完善，产业升级的步伐提速。

第1200亿件快递的运输方式采用了高铁货运的全新模式。暮色四合，同批快件被顺丰装载上车，直抵昆明洛羊镇站火车站。经卸货、转运后，全部装载到动车组上，直奔1127公里外的成都双流西站。次日上午10点半到站后，再经传送、搬运、中转，最终由快递小哥送货到家，揽收全程仅用21小时。

中国快递、中国高铁，两张亮丽的“中国名片”，在中国第1200亿件快件交汇，完成了一次“梦幻联动”，成为快递业提速升级的生动缩影。

翻看如今快递物流这张网，大动脉上，超400个快递专业类物流园区、逾3000个各类分拨中心，串联起单程超4870万公里、日均服务超7亿人的快递服务网络；微循环里，900多个县级寄递共配中心、27.8万个村级寄递服务网点，基本实现乡镇全覆盖，有力支撑每天超1亿件快递在农村快速流转……

从次日达、次晨达到半日达，从进村、入厂到出海，从上车、乘飞机到搭高铁，寄递速度不断刷新、服务触角持续延展、快递运力加快壮大，这也为消费市场营造出更多新体验、打造出更多新场景、创造出更多新需求。由此观之，一束鲜花的“千亿之旅”背后，也是需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。

已至隆冬，气温骤降。凛冽寒风里，一辆辆货运车频繁穿梭在城市之间，一名名快递小哥仍然奔走在大街小巷。雪地里划出的每一道轨迹，勾勒出一个生机勃勃的活力中国，每一件如期抵达的包裹里，涌动着的正是中国经济的汩汩暖流。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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