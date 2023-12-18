新华社北京12月18日电（记者陈炜伟、严赋憬）国家发展改革委已启动“十五五”规划前期研究，梳理提炼“十五五”时期需要及早谋划、着力研究的重大课题问题。

这是记者从17日至18日召开的全国发展和改革工作会议上了解到的。

国家发展改革委主任郑栅洁在会上介绍，要按照党的二十大部署安排，紧扣推进中国式现代化的重大理论和实践问题，在做好“十四五”规划中期评估的基础上，围绕“十五五”规划系统谋划发展思路，深入开展调查研究，广泛听取各方面意见建议，推动形成共识。同时，要探索创新的思路和举措，特别是要聚焦关键的堵点，创新思路方法，研究提出“牵一发而动全身”的关键性任务和重大举措。

(责编：岳弘彬、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经