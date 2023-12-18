新华社北京12月18日电 题：加快内外贸一体化发展 帮助企业“两条腿”走路——多部门详解国办出台18条工作措施

新华社记者谢希瑶、潘洁、李延霞

国务院办公厅日前印发《关于加快内外贸一体化发展的若干措施》，国务院新闻办公室18日举行国务院政策例行吹风会，介绍有关情况。

若干措施提出5方面18条工作措施。主要包括：促进内外贸规则制度衔接融合，促进内外贸市场渠道对接，优化内外贸一体化发展环境，加快重点领域内外贸融合发展，加大财政金融支持力度。

“加快内外贸一体化发展是构建新发展格局、推动高质量发展的内在要求。”商务部副部长盛秋平说，内外贸一体化工作的一个重要目标，是让企业可以根据市场形势的变化，在国内国际两个市场间顺滑切换。帮助企业“两条腿”走路，既要开拓国内市场，也要开拓国际市场，既鼓励外贸企业转内销，也鼓励内贸企业做外贸。

盛秋平介绍，2023年前三季度，最终消费支出对经济增长的贡献率达到83.2%。内外贸规则制度进一步衔接，国际标准转化率超过80%。企业内外贸一体化发展意愿进一步增强，2023年前10个月，规模以上工业企业中内外贸一体化经营企业数量同比增长4.7%。

促进内外贸规则制度衔接融合是内外贸一体化发展的重要内容。若干措施提出，对标国际先进水平，建立完善国际标准跟踪转化工作机制，转化一批先进适用国际标准，不断提高国际标准转化率。

不同国家和地区在标准、检验检疫、监管要求等方面存在差异，是内外贸一体化发展的难点和堵点。海关总署综合业务司负责人林少滨说，将聚焦市场关注和企业需求，继续做好国外技术法规标准，特别是发达国家地区技术法规标准的比对、研究和评议工作，及时向出口企业开展宣传和贯彻相关成果。同时，深化检验检疫、认证认可国际合作，积极与更多国家开展检验检疫电子证书国际联网核查，扩大第三方检验检测结果采信范围，大力促进内外贸规则制度衔接融合。

据市场监管总局认证监管司负责人姚雷介绍，“十四五”以来，我国在机械、化工、信息技术、消费品等领域转化2509项先进适用国际标准，家用电器、纺织服装等主要消费品领域关键技术指标与国际标准一致性程度达到95%。

开辟出口转内销CCC认证绿色通道、指导成立中国东盟新能源汽车检测认证联盟、即将发布首批15个“湾区认证”产品目录和实施规则……姚雷说，下一步，将持续推进国内国际标准衔接，加快推进合格评定领域国际合作与互认，打破妨碍内外贸一体化发展的地方保护和行业壁垒，加强CCC认证绿色快速通道政策宣传，确保惠企政策落到实处。

若干措施提出，推进内外贸产品同线同标同质。姚雷说，内外贸产品“同线同标同质”是指按照相同标准、相同质量要求，在同一生产企业生产既能满足境外特定目标市场要求又可内销的产品。下一步，将选取重点地区重点行业，加强“三同”工作政策引导和服务保障，扩大实施“三同”的企业和产品范围，实现“三同”工作品种、企业数量双增。

若干措施提出，强化金融机构对内外贸企业的服务能力，从“更好发挥信用保险作用”“加大金融支持力度”等方面提出具体要求。

金融监管总局政策研究司司长李明肖说，鼓励银行机构在做好押汇保理、票据贴现、订单融资等常态化贸易金融服务基础上，优化整合单项产品，推出集支付结算、融资融信、汇率避险等于一体的综合性服务。支持保险公司依法依规开展出口信用保险和国内贸易信用保险业务，持续优化承保理赔条件，扩大信用保险覆盖面等。

若干措施提出，培育一批具有国际竞争力、内外贸并重的领跑企业。商务部市场建设司司长周强说，将着重从五方面提升企业经营能力：

一是加强规则衔接，引导企业树立内外贸一体化经营理念，积极参与相关领域规则标准的制修订；二是加强品牌建设，鼓励有条件的代工企业对接国内品牌商，增强企业国内国际品牌影响力；三是加强市场拓展，建立国内国际联动的营销网络、售后服务体系；四是加强模式创新，支持企业加快数字化转型，发展内外贸融合新业态新模式；五是加大人才支撑，会同有关部门加强内外贸一体化相关专业建设，开展内外贸实务及技能培训。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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