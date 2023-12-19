原标题：上海银行元宇宙银行正式发布，做好数字金融大文章

数字人、3D动漫、AIGC……12月16日，上海银行可漫游、可互动、可交易的元宇宙银行面世。融合AI能力的元宇宙银行，能说会道的数字员工陪伴式服务，不仅瞄准了Z世代的喜好，也让数字金融对老年群体更友好。

无界、智能、有温度

当日，上海银行元宇宙银行除在北京首届鸟巢数字体验暨元宇宙节展出外，也同步在线上发布。发布会全程由上海银行AI数字员工“海小慧”主持，嘉宾与游客均以数字分身参与互动，开启了别开生面的元宇宙发布会之旅。

上海银行副行长兼首席信息官胡德斌在发布会上表示，客户对于金融服务的需求日益多样化和个性化，渴望获得更丰富、更便捷、更有温度的服务体验。元宇宙银行便是回应以上需求、融合最新技术的实践成果，以全真模拟现实和数字虚拟定制的服务环境，改变与客户的交互方式、融合AI能力、使场景化营销和体验式消费理念在银行服务中落地。上海银行以“数实融合、开放互联”的理念，积极探索银行服务的无界、智能和有温度的情感联系。

智己汽车科技有限公司CEO刘涛表示，作为元宇宙银行首家行业合作伙伴，智己汽车为用户提供一站式元宇宙购车新体验，将共同开创上海元宇宙行业融合新时代。

上海市人工智能行业协会党支部书记、副秘书长徐琦认为，作为元宇宙+产业融合的范例，上海银行和智己汽车在元宇宙领域落地数实生态融合，正在共同打造上海元宇宙健康生态创新平台。

为年轻人打造“可漫游”

在元宇宙银行，用户可获取更多维度的信息观感，漫游其中。通过自己的数字分身，用户可进入迎宾大厅、财富馆、汽车馆、直播馆等场馆，随时与数字员工“海小慧”进行互动交流。

据介绍，上海银行正在尝试实现元宇宙银行游戏化。如为汽车馆筹备一款拼车游戏，用户可邀请元宇宙好友组队实时PK榜单，在空间里完成社交游戏体验。

为老年人打造“可互动”

在元宇宙银行中，交互方式变革巨大。

过去进到手机银行，看到的是一堆按键，一些服务功能让中老年用户难以找到。有时，办理一个业务要跳转五、六次。

在上海银行元宇宙银行中，用户在空间的每一次驻足，数字员工海小慧都能及时陪伴。数字员工能说会道懂业务、服务智能有温度，模拟人人交互场景，可以帮助用户实现无感跳转，实现真正“可互动”的元宇宙银行。

同时，上海银行元宇宙银行不仅是企业形象的展示空间，更是一站式、可交易的数字空间，用户可在其中完成金融服务。

未来，上海银行将继续秉承“数实融合 开放互联”的理念，不断创新、完善产品与服务，努力打造更拟真、更智能、更安全的元宇宙银行，也将融合更多合作伙伴，打造更紧密、更丰富、更包容的元宇宙产业生态体系。

(责编：曹淼、杨迪)

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