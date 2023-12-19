刘诚

原标题：【光明时评】企业加快出海提升我国对外开放水平

日前召开的中央经济工作会议对扩大高水平对外开放提出了明确要求，要加快培育外贸新动能，巩固外贸外资基本盘，拓展中间品贸易、服务贸易、数字贸易、跨境电商出口。2023年，中国企业加快出海进程，彰显了我国应对外部复杂环境、增强外贸活力和韧性的积极成效，也极大提升了长期对外开放水平。

我国企业积极出海布局新业态。随着新一轮科技革命和产业变革加速演进，全球产业形态逐渐从工业化向数字化转变。我国企业正在积极利用这一趋势，在跨境电商、丝路电商、跨境物流、短视频、游戏等新业态领域加快出海。2023年，“出海故事”屡见不鲜。比如，中国的品牌手机、移动互联网应用，已成为一些新兴市场国家智能设备和软件服务的主要供应商。

对新业态的出海布局，显示我国对外贸易比较优势的提升。在数字经济时代，全球化的红利从劳动分工转向网络融合。以往，跨国企业通过分工节省劳动成本；而现在，一些跨国企业则通过大数据和算法协调配置全球资源，以获得更大的网络效应。尽管劳动力和产品价格仍然是我国电商物流行业的竞争优势，但海外业务更多雇佣当地劳动力等因素使得这一优势相对下降。直面消费者的一个个小订单，考验的更多是企业的算法、算力和数据处理能力。这也表明，大力发展和应用数字技术成为我国企业强化出海比较优势的关键。

我国企业积极出海布局高端制造业。我国制造业企业顺应高端化、智能化、绿色化潮流，在新赛道上塑造新优势。一方面，我国高铁加速出海，并实现了“高铁+5G”共同出海的优质组合，高端化和智能化道路越走越宽。比如，近日，首条直通中越边境口岸城市的高铁防东铁路进入满图试运行阶段，且已提前实现铁路沿线5G信号全线覆盖。另一方面，新能源汽车企业频频出海。如吉利计划在马来西亚投资100亿美元打造汽车城，比亚迪将在巴西设立大型生产基地综合体，上汽拟在欧洲投资建设新能源汽车工厂……此外，在传统基建、能源、矿产等建设领域，我国企业也不断追求高端化。

对高端制造的出海布局，显示中国制造提质升级。出海是国内产业链提升的自然延伸，亦可引领当地产业高质量发展并重塑全球产业生态，提高国际循环质量。我国企业加快海外布局，有力推动中国制造向中国智造转变。与此同时，我国企业在跨境数据流动、知识产权保护等领域扩大投资，保障海内外经济安全。

在当今百年未有之大变局加速演进、逆全球化思潮抬头的大背景下，我国企业加快出海对于增强全球贸易联系、创造对外贸易新的可能性、维护经济全球化具有重要意义。今后，一方面，应鼓励出海企业积极参与跨境电子商务、跨境数据流动、数字货币等方面的国际规则建构；另一方面，应加强出海企业在关键技术和生产环节的全球网络黏性，提高盈利能力和产业链地位。在护航中国企业出海进程中，不断提升我国对外开放水平和影响力，必将为世界经济增长注入新动能。

（作者：刘诚，系中国社会科学院习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心、成都市社会科学院成都研究院特约研究员）

(责编：杨曦、杨迪)

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