李 禾

原标题：绿证核发“全覆盖”推动绿色电力消费

“绿证即绿色电力证书，是我国可再生能源电量环境属性的唯一证明，是认定可再生能源电力生产、消费的唯一凭证。其既能实现对可再生电量的计量，又可以成为将可再生能源环境效益兑换为经济收益的交易工具。核发与开展绿证交易对能源体系调整和减污降碳具有重要意义。”12月18日，生态环境部环境规划院政策所副所长董战峰在接受本报记者专访时表示。

国家能源局近日召开绿证核发工作启动会，12家申领绿证的发电企业和10家绿色电力用户代表获得国家能源局核发的首批绿色电力证书。

其实，我国从2017年就开始试行绿证核发和自愿认购制度，国家对享受补贴的陆上风电、集中式光伏发电项目上网电量核发绿证；2019年，绿证范围扩大，风电、光伏发电平价上网项目和低价上网项目也可获得绿证。国家发展改革委能源研究所研究员时璟丽说，那时的绿电凭证，多渠道出具，标准方式不同，对扩大绿证交易规模、国际机制协同互认等造成了一定阻碍。

今年7月，国家发展改革委、财政部、国家能源局联合印发《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作 促进可再生能源电力消费的通知》（以下简称《通知》），将全国风电、太阳能发电、常规水电、生物质发电、地热能发电、海洋能发电等已建档立卡的可再生能源发电项目所生产的全部电量核发绿证，实现绿证核发“全覆盖”。

根据《通知》，在绿证绿电交易中，将统一由国家能源局出具绿证交易凭证，并加盖国家能源局绿证专用章，保障了凭证的权威性和唯一性。有专家表示，可再生能源发电项目所生产的电量数据以前是由发电企业来提供，现在改由电网企业提供，保证了数据的可信可溯。

1个绿证单位对应1000度可再生能源电量。据统计，2022年我国可再生能源发电量2.7万亿千瓦时，2023年前三季度达到2.07万亿千瓦时。仅从这两年来看，核发“全覆盖”就意味着应该核发约48亿个绿证。而国家能源局首批核发绿证约1191万个，涉及项目1168个、发电企业755家。

国家能源局电力业务资质管理中心主任陈涛说，随着我国可再生能源装机容量和发电量不断攀升，我国将成为全球最大的绿证供应市场。

“绿证核发全覆盖有利于促进可再生能源项目的开发建设，调动市场主体投资建设可再生能源的积极性；也有利于促进可再生能源的消纳利用，从用户侧推动绿色电力的生产和消费，推动全社会形成较好的绿色电力消费共识。”董战峰说。

绿证核发对促进可再生能源电力消费具有重要意义，还将推进产品碳足迹管理等工作。董战峰说，产品碳足迹管理工作既连着绿色生产，也连着绿色消费与贸易。在全球应对气候变化新形势下，碳足迹管理备受各国、企业和产业部门重视。未来，我国出口企业可能会遇到新型“气候型”贸易壁垒，绿证有助于国内企业满足国际碳足迹发展形势的新要求。

“我国应积极主动加快构建基于绿证的产品碳足迹管理和国际互认体系，应对欧盟碳边境调节机制等新型贸易壁垒。”董战峰说。

(责编：杨曦、杨迪)

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