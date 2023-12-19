原标题：首批港澳跨境绿色电力证书交易达成

科技日报广州12月18日电 （记者叶青）记者18日从广州电力交易中心平台获悉，近日，首批港澳跨境绿色电力证书（以下简称“绿证”）交易在该平台达成，这标志着港澳参与国家绿电绿证交易迈出关键一步。

本轮绿证交易共有4家港澳企业参与，通过与南网国际公司、中广核新能源、国家电投集团签署绿色电力证书交易协议，以广州电力交易中心交易平台为依托，共成交绿证14200个，折合电量1420万千瓦时，相当于减少标煤约4260吨，减少二氧化碳排放约10650吨，助力港澳实现“双碳”目标。其中，南网国际公司与澳门电力股份有限公司完成首单跨境绿证交易520万千瓦时。参与交易的港澳企业获得由国家能源局颁发的新版绿色电力证书交易凭证。

“港澳用户注册后，可以采取直接交易或代理模式购买绿证。”广州电力交易中心负责人表示，在国家能源局的政策指导和支持下，他们搭建了跨境主体注册和交易机制，优化了平台功能，保障了交易的顺利开展。

以此次港澳跨境绿证交易为起步，广州电力交易中心推动建立了港澳参与南方区域绿证交易机制，实现了绿证的跨境推广应用。同时，这次绿证交易模式的创新，为澳门电力股份有限公司跨境绿证交易提供了可行方案。南方电网公司市场部有关负责人介绍，今年以来，南方电网公司强化绿电绿证服务平台功能，深化用电需求分析、拓展绿电绿证消费服务，推动了南方区域绿证市场发展。

绿证是可再生能源绿色电力的“电子身份证”。随着我国可再生能源装机容量和发电量不断攀升，实现绿证核发“全覆盖”后，我国将成为全球最大的绿证供应市场。近年来，广州电力交易中心持续完善绿电绿证交易机制，扩大绿电绿证交易规模。今年1月至11月，南方区域风光绿电绿证交易87.6亿千瓦时，同比增长148%。其中，绿证交易64万个（折合电量6.4亿千瓦时），累计交易规模约140亿千瓦时；经营主体参与数量1900多家，较去年同比增长了近5倍，覆盖全国20个省区。

(责编：杨曦、杨迪)

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