人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国首艘大洋钻探船正式命名试航

2023年12月19日08:53 | 来源：科技日报
小字号

原标题：我国首艘大洋钻探船正式命名试航

12月18日，我国自主设计建造的首艘大洋钻探船正式命名为“梦想”号，并在广州南沙首次试航。图为在广州拍摄的我国自主设计建造的首艘大洋钻探船“梦想”号（无人机照片）。新华社记者 黄国保摄

科技日报北京12月18日电 （记者操秀英 龙跃梅）18日，我国自主设计建造的首艘大洋钻探船正式命名为“梦想”号，并在广州南沙首次试航，这标志着我国深海探测能力建设和装备现代化建设迈出关键一步。

据悉，此次试航的主要目标是验证动力系统功能。自然资源部中国地质调查局与150余家参研参建单位密切协同，于2021年11月30日开工建造大洋钻探船，预计2024年全面建成。“梦想”号由中国船舶集团承担设计建造任务，总吨约33000吨，总长179.8米、型宽32.8米，具备全球海域无限航区作业能力和海域11000米的钻探能力。

按照“小吨位、多功能、模块化”设计建造理念，“梦想”号突破十余项关键技术，完成多项国际首创设计。该船具有全球最先进的钻探系统，其中深水无隔水管泥浆循环系统（RMR）由我国自主研制，目前已实现400米级RMR研发“从0到1”的突破。该船建有全球面积最大、功能最全、流程最优的船载实验室，总面积超3000平方米，涵盖基础地质、古地磁、无机地化、有机地化、微生物、海洋科学、天然气水合物、地球物理、钻探技术九大实验室，配置世界一流的磁屏蔽室、超净实验间和全球首套船载岩心自动传输存储系统，可满足海洋领域全学科研究要求。该船全球规模最大、最先进的科考船综合信息化系统，采用超融合、云服务、数据中台、数字孪生等关键技术，覆盖全船超20000个监控点，可实现钻采作业全过程监测、科学实验智能协同。

据了解，“梦想”号配套的钻探保障船、码头、岩心库等已全部投入使用。其中，世界一流大洋钻探岩心库设置常温、4℃、-20℃、-80℃和-196℃5级不同温度存储条件，可储存累计长度45万米的岩心样品，是全球储存能力最大的大洋钻探岩心库。

“梦想”号建成后将为天然气水合物勘查开采产业化提供重要装备保障，进一步提高我国能源自主保障能力，有力支撑我国实施大洋钻探国际大科学计划。

(责编：杨曦、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
推进内外贸一体化开展了哪些工作？商务部回应
　　人民网北京12月18日电 （记者孙红丽）国新办18日举行国务院政策例行吹风会，介绍加快内外贸一体化发展有关情况。 会上，对于当前内外贸一体化重点工作以及成效，商务部副部长盛秋平介绍，商务部会同各地区、各有关部门深入贯彻落实党中央、国务院关于推进内外贸一体化的决策部署，主要开展了五方面的工作： 一是工作体系不断健全。…
商务部：企业内外贸一体化发展意愿进一步增强
　　人民网北京12月18日电 （记者孙红丽）在18日下午举行的国务院政策例行吹风会上，商务部副部长盛秋平介绍，2023年前三季度，最终消费支出对经济增长的贡献率达到83.2%。内外贸规则制度进一步衔接，国际标准转化率超过80%，企业内外贸一体化发展意愿进一步增强，2023年前10个月，规模以上工业企业中内外贸一体化经营企业数量同比增长4.7%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部