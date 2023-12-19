原标题：我国首艘大洋钻探船正式命名试航

12月18日，我国自主设计建造的首艘大洋钻探船正式命名为“梦想”号，并在广州南沙首次试航。图为在广州拍摄的我国自主设计建造的首艘大洋钻探船“梦想”号（无人机照片）。新华社记者 黄国保摄

科技日报北京12月18日电 （记者操秀英 龙跃梅）18日，我国自主设计建造的首艘大洋钻探船正式命名为“梦想”号，并在广州南沙首次试航，这标志着我国深海探测能力建设和装备现代化建设迈出关键一步。

据悉，此次试航的主要目标是验证动力系统功能。自然资源部中国地质调查局与150余家参研参建单位密切协同，于2021年11月30日开工建造大洋钻探船，预计2024年全面建成。“梦想”号由中国船舶集团承担设计建造任务，总吨约33000吨，总长179.8米、型宽32.8米，具备全球海域无限航区作业能力和海域11000米的钻探能力。

按照“小吨位、多功能、模块化”设计建造理念，“梦想”号突破十余项关键技术，完成多项国际首创设计。该船具有全球最先进的钻探系统，其中深水无隔水管泥浆循环系统（RMR）由我国自主研制，目前已实现400米级RMR研发“从0到1”的突破。该船建有全球面积最大、功能最全、流程最优的船载实验室，总面积超3000平方米，涵盖基础地质、古地磁、无机地化、有机地化、微生物、海洋科学、天然气水合物、地球物理、钻探技术九大实验室，配置世界一流的磁屏蔽室、超净实验间和全球首套船载岩心自动传输存储系统，可满足海洋领域全学科研究要求。该船全球规模最大、最先进的科考船综合信息化系统，采用超融合、云服务、数据中台、数字孪生等关键技术，覆盖全船超20000个监控点，可实现钻采作业全过程监测、科学实验智能协同。

据了解，“梦想”号配套的钻探保障船、码头、岩心库等已全部投入使用。其中，世界一流大洋钻探岩心库设置常温、4℃、-20℃、-80℃和-196℃5级不同温度存储条件，可储存累计长度45万米的岩心样品，是全球储存能力最大的大洋钻探岩心库。

“梦想”号建成后将为天然气水合物勘查开采产业化提供重要装备保障，进一步提高我国能源自主保障能力，有力支撑我国实施大洋钻探国际大科学计划。

(责编：杨曦、杨迪)

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