原标题：军大衣脱销，全网源头1688补货，改造被服厂生产线

“军大衣脱销，没库存了！” 近日，多个电商平台的商家反馈。

多地气温骤降。越来越冷的冬天，让军大衣迎来了春天。

“不是羽绒服买不起，而是军大衣更有性价比。”这可不单单是一句网络热梗，源头厂货直销平台1688的数据显示，近一个半月，军大衣在平台的搜索人数日均同比增长236%，搜索次数同比增长216%，买家数同比增长50%。

为了迎接这股“平替”风潮，10天内，全网源头1688紧急补货，1688严选挑出一支“特种部队”——集结数十家军大衣专业生产厂家，改造生产线、增加产能、严控服装选材、增加保暖效果，买一件也是出厂价。

做产线调整 严选挑选优质厂家

在1688上，生产军大衣的源头厂商有21894家，工厂有5140家。

1688严选总经理潘杰介绍，为迎接寒潮和军大衣风潮，严选挑选数十家优质厂家组成“特种部队”，做产线调整，有的做被服被套的产线直接改做军大衣，扩大产能。

在品质上，工厂特别注重生产材料的选择，均采用高质量的面料和配件。

经过消费者反映和市场调研，很多军大衣内胆的棉花保暖效果有限，“扛不住东北的零下二三十度”，另外就是，军大衣有点重。

为此，1688严选专门挑选了新疆等地优质长绒棉的商家，保暖锁温效果提升，在生产时，工厂流水线添加了柔软蓬松的处理，尽量提高军大衣的舒适性。

潘杰补充说，部分军大衣的款式也和以前那种颇具年代感的不一样，也可以进化，根据AI提供的流行设计趋势，工厂也对军大衣“做了美容”，从领角、腰身等部位都注入了新元素，看起来更时尚。

脱销不涨价 买一件也是出厂价

登录1688APP，在1688严选栏目内可以看到，数十款军大衣的售价，多为几十元，同比之下，约为一件品牌羽绒服售价的十分之一，甚至百分之一。

和很多工厂出厂价必须是批发不同，在该平台上下单，一件也是出厂价。

1688严选，是工厂品牌的直销平台，也是众多品牌生产厂家的集中地，汇集了众多知名品牌的原厂、代工厂，以及产业带的知名厂牌。众多中小型商家进货都找它。

相比其他平台，真正的出厂价，对于普通的C端消费者而言也更具吸引力。近一年来，越来越多的大学生和年轻宝妈也在1688严选上“挖到宝”，在小红书上查询可知，3年前与此相关的笔记不足2万条，而2022年，相关笔记已超过200万条。

没有“全网最低价”这样的营销噱头，据潘杰透露，1688严选对于价格力有一个行业标准：商家给到的商品价格，须接近于过去30天的底价。潘杰解释，商家在平台正式成交的30天的底价，基本就接近了他给老客户的价格。

“价格刺客”频出 “平替经济”兴起

“各种品牌越来越多，价格越来越高，不断侵袭着我的钱包。”这是当下很多消费者的感觉。

在潘杰看来，“95后”和新中产这样的消费主力军，在当下的经济环境里，消费习惯和认知逐渐有了变化，不再单纯追求大牌子，不为品牌离谱的溢价买单，更看重商品品质、成分，找到更实惠、更有性价比的货源或渠道，是他们的新选择。

“你有大牌加身，我有平替护体，气质上不输你。”潘杰说。

平替经济兴起，让供需两端有了“一碗水端平”的连接，掌握着各大产业工厂和先进供应能力的1688严选，也迎来了一波用户增长潮。

依托平台的产业带供给能力，和军大衣共同上阵御寒的，还有石狮冲锋衣、嘉兴毛衫等品类商品，帽子、手套、围巾等多种款式也没有缺阵，以满足消费者多样化的需求。

1688PLUS会员店就成了多位年轻消费者“平替”的选择，登录进入会员店可以看见，山姆、优衣库、迪卡侬等知名品牌，都有相应的“替身”，商品的丰富度上，无论是追求时尚、简约；还是运动、健康，也足够让在生活中打拼的年轻人活得体面。

(责编：董童、杨迪)

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