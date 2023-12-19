人民网北京12月19日电 （记者王连香）据中国铁路微信公众号消息，12月18日23时59分，甘肃临夏州积石山县发生6.2级地震，震源深度10公里，距离最近高铁线路近60公里，甘肃多地震感明显。

地震发生后，中国铁路兰州局集团有限公司迅速启动Ⅰ级应急响应，第一时间扣停正在运行的客货列车，封锁受地震影响的相关区段线路。

兰州局集团公司立即组织工务、供电、电务、房建等部门对铁路线路设备进行全面排查，最大限度减少地震对铁路运输秩序影响，确保列车运行安全。

兰州高铁基础设施段、兰州西工务段、定西工务段、武威工务段、兰州供电段等单位职工采取视频监控回放、步行人工巡视、轨道车添乘检查等方式，对管内铁路线路设备进行全面排查。

应急人员携带抢险机具材料，重点检查地震影响区段线路、电力等设备安全，对地震可能造成的落石、倒树、边坡溜塌等进行全方位排查，确保线路设备安全稳定运行。

兰州西机务段全面梳理排查在途列车，机车乘务员加强行车瞭望，密切关注接触网和线路状态及设备运行状态，对扣停机车状态进行检查，做好防溜和坡道起车准备，通知救援列车和热备机车待命，确保应急救援及时有效。

兰州站强化现场作业安全卡控，组织车站工作人员引导安抚候车旅客，及时解答旅客问询，做好旅客防寒保暖。经全面排查消除隐患后，已于19日3时04分逐步恢复开通客货列车。

铁路部门提醒，受此影响，部分列车将出现不同程度晚点，旅客随时关注列车时刻变化，具体情况详见站车公告，以便做好出行安排。

(责编：王连香、高雷)

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