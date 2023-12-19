日前，在以“AI无处不在 创芯无所不及”为主题的2023英特尔新品发布会暨AI技术创新派对上，英特尔正式推出第五代英特尔至强可扩展处理器。

据了解，近年来英特尔始终以丰富的产品线和开放多元的生态系统，为云与人工智能构筑安全高效、广泛可用的算力基石。此次推出的第五代英特尔至强可扩展处理器，就是要以更强的算力、更快的内存、更高的每瓦性能等特性，为更高效激发数据中心和云资源等数字基础设施的性能，支持计算、智算等新质生产力提升和数据资源要素开发应用提供“芯动力”。

第五代英特尔至强可以有效帮助新型基础设施实现创新，与上一代产品相比平均性能提升高达 21%，内存带宽提升多达16%，三级缓存容量提升近3倍，内置众多加速器，采用全新 I/O 技术，并通过最高64个内核配置，及针对云、数据分析、存储、网络和物联网等市场上大多数工作负载进行的优化，来全面提高能效，帮助数据中心、云平台等新型基础设施打造更高算力。

同时，基于英特尔高级矩阵扩展这一内置加速器，第五代至强可以进一步提升深度学习训练和推理性能，能够在不增加硬件和系统复杂性的前提下，获得类似于使用独立加速器的性能，让调优深度学习模型或训练中小模型等工作都只需几分钟即可完成。此外，基于可信执行环境的机密计算，第五代至强不仅能够帮助保护数据和人工智能模型，还支持用户从目前市场上广泛部署的数据中心机密计算方案（包括应用或虚拟机层面的隔离）中，进行多样性选择，更便利地找到适合自身特定业务和监管需求的解决方案。同时，通过机密计算生态系统，即使涉及敏感或受监管的数据，也能实现跨本地、边缘和云服务器进行使用，帮助用户业务实现合规运营以及更好实现业务模式创新和数据共享。

英特尔方面介绍，目前已携手云计算产业伙伴推出各具特色的解决方案和产品方案，实现云算力再升级，帮助行业用户加速数智化转型：例如京东云落地新一代服务器，整机性能相比上一代提升23%，在人工智能和大模型方面也获得显著收益；阿里云采用第五代至强实现八代实例g8i算力再升级，推理和数据库性能双双提升25%；火山引擎第三代弹性计算实例，基于第五代至强进行全系升级，相较于升级前整机算力提升39%，应用性能提升43%。

英特尔数据中心与人工智能集团副总裁兼中国区总经理陈葆立表示，AI 改变着人们的生活方式，加速了产业变革，也对算力提出了新要求。第五代英特尔至强可扩展处理器，旨在为新型基础设施建设构筑更加安全高效、广泛可用的算力基石，通过为多种现代工作负载提供加速和增强功能，实现代际改进，全面赋能AI应用；同时通过英特尔广泛的生态合作，助力用户快速部署AI，为中国信息基础设施建设全面提速提供更强助力，为促进高质量发展做出新贡献。

(责编：董童、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经