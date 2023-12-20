人民网北京12月20日电 （记者乔雪峰）12月19日下午15时，伴随着发车指令，满载电商出口货物的试运行车辆驶出威海港海关监管区，经边检机关检验后登上威海—仁川客货班轮。

据了解，车辆12月20日上午到达韩国仁川港后，将行驶至仁川机场卸货，出口货物将于当日随多个国际航班转运至欧美等地。

今年2月24日，中韩两国交通运输、海关部门联合签署了《中韩多式联运（威海—仁川）试运行的谅解备忘录》，商定在威海—仁川间共同开展基于整车运输的多式联运合作。据介绍，与现行“海运+空运”运输模式相比，试运行通过整车运输全程不换装、滚装上下船，将提速近5小时、降低物流成本约30%。

交通运输部运输服务司副司长宣登殿表示，两国交通运输主管部门将以此次试运行为契机，在中韩陆海联运汽车货物运输联委会框架等双多边合作机制下，进一步加强沟通交流，强化跨境运输领域合作，共同打造更安全、抗风险、可持续的中韩陆海联运交通物流体系，更好服务两国经贸往来。

(责编：乔业琼、高雷)

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