降低物流成本约30% 中韩多式联运（威海-仁川）整车运输试运行正式发车
2023年12月20日09:10 | 来源：人民网
小字号
人民网北京12月20日电 （记者乔雪峰）12月19日下午15时，伴随着发车指令，满载电商出口货物的试运行车辆驶出威海港海关监管区，经边检机关检验后登上威海—仁川客货班轮。
据了解，车辆12月20日上午到达韩国仁川港后，将行驶至仁川机场卸货，出口货物将于当日随多个国际航班转运至欧美等地。
今年2月24日，中韩两国交通运输、海关部门联合签署了《中韩多式联运（威海—仁川）试运行的谅解备忘录》，商定在威海—仁川间共同开展基于整车运输的多式联运合作。据介绍，与现行“海运+空运”运输模式相比，试运行通过整车运输全程不换装、滚装上下船，将提速近5小时、降低物流成本约30%。
交通运输部运输服务司副司长宣登殿表示，两国交通运输主管部门将以此次试运行为契机，在中韩陆海联运汽车货物运输联委会框架等双多边合作机制下，进一步加强沟通交流，强化跨境运输领域合作，共同打造更安全、抗风险、可持续的中韩陆海联运交通物流体系，更好服务两国经贸往来。
(责编：乔业琼、高雷)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 数读中国 | 六组数据读懂“丰收答卷”因何而来
- 据国家统计局近日发布的数据，2023全年我国粮食总产量13908亿斤，比上年增加177.6亿斤，增长1.3%，连续9年稳定在1.3万亿斤以上。粮食产量再创历史新高，这份成绩来之不易，六组数据读懂“丰收答卷”因何而来？…
- 评论
- 关注