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国内油价年内“六连跌” 业界：国际油价短期可能震荡运行

2023年12月20日10:47 | 来源：人民网
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人民网北京12月20日电 （记者杜燕飞）国家发改委19日发布通知表示，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2023年12月19日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低415元、400元。折算升价，从全国平均来看，92号汽油每升下调0.33元，95号汽油每升下调0.34元，0号柴油每升下调0.34元。

至此，国内成品油价格迎来年内“六连跌”，也是2023年国内成品油价格最后一次调整。据测算，以油箱容量为50升的小型私家车计算，车主加满一箱92号汽油将少花16.5元。

记者梳理，本次油价下调后，2023年国内成品油价格共经历25次调价窗口，总体呈现“10涨12跌3搁浅”格局，全年汽、柴油价格累计每吨均下调50元，除海南、西藏外，全国其他地区92号汽油维持在“7元时代”。

据国家发改委价格监测中心监测，本轮成品油调价周期内（12月5日—12月18日）国际油价大幅下降。平均来看，伦敦布伦特、纽约WTI油价比上轮调价周期下降6.84%。

下一轮国内成品油调价窗口将于2024年1月3日24时开启。对此，隆众资讯分析师李彦认为，以当前的国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价开局将呈现上调的趋势。目前来看，沙特等产油国仍在坚定推进减产，美联储加息周期趋近结束，市场信心有所修复，预计下一轮成品油调价上调的概率较大。

金联创成品油分析师王延婷认为，由于近期国际原油价格有一定反弹，考虑到本轮国际原油综合均价已降至较低水平，进入新一轮成品油调价周期后，原油变化率将转为正向区间发展。短期内，国际原油或小幅震荡下跌，原油变化率或逐步收窄，新一轮成品油价格搁浅概率较大。

各地92号汽油最高零售价

海南海口：92号汽油8.66元/升

西藏拉萨：92号汽油8.42元/升

云南昆明：92号汽油7.69元/升

贵州贵阳：92号汽油7.67元/升

四川成都：92号汽油7.64元/升

辽宁沈阳：92号汽油7.66元/升

重庆：92号汽油7.61元/升

广西南宁：92号汽油7.6元/升

黑龙江哈尔滨：92号汽油7.57元/升

广东广州：92号汽油7.56元/升

湖北武汉：92号汽油7.55元/升

河南郑州；92号汽油7.55元/升

北京：92号汽油7.54元/升

甘肃兰州：92号汽油7.54元/升

河北石家庄：92号汽油7.54元/升

天津：92号汽油7.54元/升

江苏南京：92号汽油7.51元/升

浙江杭州：92号汽油7.51元/升

吉林长春：92号汽油7.51元/升

上海：92号汽油7.51元/升

山东济南：92号汽油7.51元/升

福建福州：92号汽油7.51元/升

江西南昌：92号汽油7.5元/升

青海西宁：92号汽油7.5元/升

安徽合肥：92号汽油7.5元/升

湖南长沙：92号汽油7.49元/升

山西太原：92号汽油7.49元/升

内蒙古呼和浩特：92号汽油7.48元/升

宁夏银川：92号汽油7.45元/升

陕西西安：92号汽油7.37元/升

新疆乌鲁木齐：92号汽油7.37元/升

备注：数据来源于各省（市、自治区）发改委网站。

(责编：乔业琼、高雷)
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